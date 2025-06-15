Ankara’da barajlar uyarı veriyor: ABB’den su tasarrufu için indirim hamlesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), aylardır yaptığı su uyarısına yenisini ekledi. Kurak geçen mevsim sonucunda barajlardaki su seviyesinin düşmesiyle birlikte ABB, su tasarrufu kapsamında adımlar atmaya devam ediyor. Söz konusu tasarruf teşvikleri kapsamında, su faturalarına yönelik indirim kararı alındı. ABB Meclisi’nden çıkan karara göre, az su tüketen konut abonelerinin faturalarına yüzde 10’luk indirim yapılacak. Bu kararla birlikte, 0-10 metreküp su kullanan 1 milyon 15 bin konut abonesinin, yani abonelerin yüzde 61’inin su faturasında azalma yaşanacak. 10-15 metreküp aralığında su kullanan 386 bin aboneye ise ekstra bir ücret yansıtılmayacak. ABB, bu adımla abonelerin yaklaşık yüzde 23’ünü oluşturan bu grubu da suyun az kullanımına teşvik etmeyi hedefliyor.

EN ÇOK SUYU SAYICA AZ OLAN GRUP KULLANIYOR!

Belediye tarafından toplam abonelerin yalnızca yüzde 16’sının, yani 263 bin abonenin 15 metreküp üzerinde su kullandığı belirtilirken söz konusu küçük grubun Ankara’daki suyun yüzde 40’ını tükettiği açıklandı. Açıklamaya göre, yüzde 1,8’lik dilimi kapsayan 30 metreküp üzeri su kallanan aboneler ise, toplam suyun yüzde 13’ünü harcıyor. Yapılan açıklamada, savurgan kullanıma caydırıcı önlem başlığıyla “Ticari kullanım içeren (havuz doldurma, araba yıkama, tarla sulama gibi) aşırı ve savurgan tüketimlerin önüne geçmek amacıyla, 30 metreküp ve üzeri su kullanan abonelere kademeli olarak daha yüksek fiyat tarifesi uygulanacak” ifadelerine ver verildi. Ankara’nın yeterli yağışı alması,barajların dolması sonucunda eski tarifeye dönüleceği de belirtildi.