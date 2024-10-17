Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Akseki’de kız öğrenci yurdu

Yayınlanma: 17.10.2024 - 11:36

Güncelleme: 17.10.2024 - 11:36

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepez, Kültür, Gülveren ve Elmalı’nın ardından altıncı öğrenci yurdunu Akseki’de faaliyete geçirdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Akseki Sosyal Tesisleri’nin bir bölümü, ilçede öğrenim gören kız öğrenciler için yurda dönüştürüldü. Özel yurt ücretlerinin pahalılığı ve ev kiralarının yüksek olması dolayısıyla barınma sorunu yaşayan 22 kız öğrenci Büyükşehir Belediyesi Akseki Kız Öğrenci Yurdu’nda kalmaya başladı.

Yurtta barınan öğrencilere sabah kahvaltısı, akşam yemeği, internet ve çamaşır hizmeti veriliyor. Modern imkânların sunulduğu kız yurdunun her odasında ayrı banyo, tuvalet ve sıcak su imkanı bulunuyor. Kış aylarının soğuk geçtiği ilçede yurt binası kaloriferle ısıtılacak. Tesiste ayrıca öğrencilerin ders çalışabileceği etüt sınıfı da mevcut. Öğrencilere ulaşım desteği de sağlanıyor.

"ERKEK ÖĞRENCİ YURDU VE KONUKEVİ AÇMA ÇALIŞMALARIMIZ DA SÜRÜYOR''

İlçenin ihtiyaç duyduğu önemli bir eksiği tamamladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Akseki Şube Müdürü Olcay Şimşek Kurnaz, “Kiraların ve özel öğrenci yurtlarının yüksek olması öğrencilerimizin imkânlarını çok zorlamaktaydı. Bu nedenlerle eğitimini bırakan çok öğrencimiz vardı. Bu sorunu Başkan'ımız Muhittin Böcek’e ilettik. Gerekli talimatları verdi ve kısa sürede bu tesis hizmete açıldı. Şuan 22 öğrencimiz var. 7/24 güvenlik bulunuyor. Erkek öğrenci yurdu ve konukevi açma çalışmalarımız da sürüyor” dedi.

Yurtta kalan öğrenciler, şunları söyledi:

-Helen Elif Pekediz: “Akseki’ye gelmeden önce çok stresliydim endişelerim vardı. Birçok öğrencinin barınma sorunlarından dolayı kayıtlarını sildirdiklerini duymuştum. Bu yurt benim için şans oldu. Uygun fiyatı ve konforuyla çok memnunum. Yemeklerimiz gayet güzel. Bu imkânları bize sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyorum. O’nun sayesinde okuluma gidebiliyorum.”

-Ayşenur Yüksel: “Akseki’de kalacak yer bulmakta gerçekten sıkıntılı bir süreç yaşadık. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi bu yurdu açıp bizleri çok büyük bir dertten kurtardı. Buradaki ortam o kadar sıcak ve iyi ki kendimizi evimizden ayrı hissetmiyorsunuz. Yurdumuzun imkânları ve çalışanları çok iyi. Her ihtiyacımızı karşılıyor. bin 300 TL ödüyoruz. Eve çıksak sadece mutfak masrafımızı bile bu rakamın üzerinde olacaktı. Bu sayede kendimize ayırdığımız bütçe artıyor. Diğer ihtiyaçlarımızı daha rahat karşılayabiliyoruz."