Antalya Devlet Opera ve Balesi çocuk operası 'Rapunzel'i sahnelendi
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), çocuk operası "Rapunzel"i minik sanatseverlerin beğenisine sundu.
Minikleri masallar dünyasında yolculuğa çıkaran "Rapunzel", Antalya DOB Opera Sahnesi'nde izleyicilerle buluştu.
Besteci Ahmet Sait Karabulut'un müzikal temalarıyla sahneye konulan, N. Zeynep Ergüven'in metinleştirdiği modernize hikayesiyle dikkati çeken oyunun yönetmenliğini Sabri Özmener üstlendi.
Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı N. Gazal Ertan, koreografisi Kürşat Kılıç ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.
Eserde, "Rapunzel"i Betül Uzunoğlu Oruç, "Leo"yu M. Yusuf Yıldız, "Cadı"yı Seçil Fenercioğlu, "Mia"yı Sinem Seçil Baddal, "Bıdık"ı H. Ercan Uğur, "Karga"yı Engin Yaman ve "Pölsnderndorf Büyücüsü"nü Oya Vural canlandırdı.
Antalya DOB'un bale ve orkestra sanatçılarının da yer aldığı gösteride, orkestrayı Şef Ahmet Sait Karabulut yönetti.
Rapunzel, 31 Ekim Perşembe saat 11:00'de yeniden sahnelenecek.
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