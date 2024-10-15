Antalya’nın 60 yaş üstü üniversite öğrencileri

Yayınlanma: 15.10.2024 - 18:31

Güncelleme: 15.10.2024 - 18:31

Yaşlı bireylerin sağlığını, yaşam kalitesini ve sosyal katılımını artırmayı amaçlayan bir yükseköğretim kurumu olan ve faaliyetlerine 2016 yılında Akdeniz Üniversitesi’nde başlayan Tazelenme Üniversitesi 2024- 2025 yılı yeni akademik eğitim öğretim yılına 1000 aşan öğrencisiyle başladı. Öğrencilerin, öğretim üyesi ve görevlilerinin katıldığı akademik yılın açılışının ilk dersini Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan verdi.

YAŞLILIK ALGISINI DEĞİŞTİREN ÜNİVERSİTE

Dersine, Tazelenme Üniversitesi’nin Türkiye’nin her yıl artan yaşlı nüfusu dikkate alındığında yaşlılık kavramına, yaşlılığa farklı bir yaklaşım getirmede öncülük eden bir adım olduğuna işaret ederek başlayan Özkan, “Tazelenme Üniversitesi, yaşlılık kavramına getirdiği yeni bakış açısıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. 60 yaş üzerindeki bireyler için öğrenmenin ve aktif bir yaşamın kapılarını açtı. Bu program, sadece bir eğitim modeli değil; aynı zamanda yaşlılık algısını tamamen değiştiren ve topluma hizmet eden bir platformdur” dedi.

DERSİ ALAN DA VEREN DE GÖNÜLLÜ

Yaşlılık, sağlık yönetimi, iletişim teknolojileri, medya okur-yazarlığı, sosyal hizmetler, arkeoloji, felsefe gibi derslerden oluşan programlarıyla Tazelenme Üniversitesi’nde öğrenci olmanın koşulu gönüllü ve altmış yaz üzerinde olmak. Prof. Dr. İsmail Tufan’ın öncülüğünde sosyal sorumluluk projesi olarak başlayan Tazelenme Üniversitesi’nin akademik personeli de Akdeniz Üniversitesi’nin gönüllülük esasına dayanıyor.

“TAZELENME ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE DERS VERMEK FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNE DERS VERMEKTEN DAHA ZEVKLİ”

Program kapsamında ekoloji dersi veren Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Tazelenme Üniversitesi’nde ders vermekten öğrencilerinden dolayı zevk aldığını “ Yaşamı paylaşıyoruz derse katılanlarla. Onların var olduğunu kabul eden bir program olduğuna inandığım için bu programın gönüllü hocalarından biri olmak istedim. Fakültelerdeki öğrencilerimizin çoğu ile buradaki öğrencilerimizin derse gelme amaçları farklı. Fakültedeki öğrencilerimiz sınıfı geçmeye, geçer notu almaya odaklanıyorlar, öğrenme odakları yok ama altmış yaz üstü öğrencilerimde bu yok. Tamamen öğrenme odaklanmış durumdalar. Dersi yaşama tercüme ediyoruz, yaşamı paylaşıyoruz. Meraklılar. Fakültedeki öğrencilerimizde göremediğimiz merakı, derse katılımı, soru sorma isteğini Tazelenme Üniversitesi öğrencilerimizde görüyoruz. Bu nedenle ben de dersten daha çok zevk alıyorum. Örgün öğretimde yüzlere bakarak ders anlatıyoruz, soru soran yok, sanki yaşlı onlar” sözleriyle aktarıyor.

EMEKLİLİK KOŞULLARI DEVAMLILIKTA ETKİLİ

Programa katılan öğrenciler de Tazelenme Üniversitesi sayesinde, üniversitedeki öğrencilerle karşılaşma imkânı bulduklarını böylece karşılıklı bilgi ve deneyim paylaştıklarını söylüyor. Üniversite mezunu olan Tazelenme Üniversite öğrencileri “O yıllarda üniversitenin, öğrenciliğin kıymetini bilmiyormuşuz , şimdi biliyoruz” derken, daha önce üniversiteye gitmemiş öğrencileriyse üniversite kampüsü ve ders ortamını deneyimlemekten memnun olduklarını ifade ediyor. Öğrenciler arasında emekli ve ev sahibi emekli olmanın, üniversitede dersleri takip etmeye imkan sağladığını, aksi takdirde üniversiteye gelemeyeceklerini belirtenler Tazelenme Üniversitesi’nde derslere devamlılık ile emeklilerin ekonomik koşulları arasındaki ilişkiye işaret ediyorlar.