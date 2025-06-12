Âşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi Sivas’ta açılıyor

Âşık Veysel Şatıroğlu ve Yöresel Müzik Aletleri Müzesi, 15 Haziran 2025 Pazar günü açılıyor. Âşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe ve Eşi Gürsel Gökçe’nin koleksiyonlarından oluşan müze Sivas’ın merkezinde açılacak. Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun tarafından Sivas’a kazandırılan müzenin küratörlüğünü Erkan Doğanay, müze kurulumunu Sergikur üstlendi. Âşık Veysel’in torunu Nazender Süzer Gökçe, müzeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu müze açılışıyla birlikte bir hayalimiz gerçek oldu. 2010 yılında ‘Basında ve Ustaların Objektifinden Âşık Veysel’ Fotoğraf Sergisi ile başladığımız serüven bugün müzeye dönüşerek hayallerimizin gerçekleşmesini sağladı. Sivas Belediye Başkanı sayın Adem Uzun’la 2024 yılında başlayan görüşmelerimizin ardından, sayın başkanın yer tahsisi ve hazırlıklarla birlikte kısa sürede müzenin kuruluşunu gerçekleştirdik. Çağdaş müze formunda bir müzeyi Sivas’a kazandırdık. Müze, dört yüz metre karelik kapalı alan üzerine kuruldu. Aramızdan ayrılışının 52.yılında Sivas’da Âşık Veysel dostlarını bekleyen bir müze var. Aşık Veysel dostlarını 15 Haziran 2025 tarihinde açılışa bekleriz” dedi.

BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLAR BULUNUYOR

Müzede, Âşık Veysel’in Ara Güler, Fikret Otyam, Ozan Sağdıç, İsa Çelik, Ergun Çağatay, Mustafa Türkyılmaz ve Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği bugüne kadar görülmemiş fotoğraflar, bir heykeli, resimler ve deneyim alanları, kitaplar, gazete kupürleri, plaklar, cdler ve kasetleri ile birlikte Âşık Veysel’in özel eşyaları yer alıyor. Görme engelliler için yürüme bantları bilgilendirme butonlarının yer aldığı müze de ‘Aşıklar Yolu’ ve Sivas Yöresel Müzik aletlerinin bulunduğu alanlar yer alıyor. Sivas’da Âşık Veysel’e ilişkin çok büyük bir boşluğu dolduracak olan Müze, Pazartesi günleri hariç her gün sabah 10.00 Akşam 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Ücretsiz olarak izlenebilecek. ANKARA/Cumhuriyet