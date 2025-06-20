Atakum’dan çiftçi ailelere yem bitkisi desteği

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel’in başlattığı kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında Karaoyumca Mahallesi’nde bulunan 4 buçuk dönümlük arazide fiğ ve yulaf bitkileri bu yıl ilk kez karışık halde ekilerek üretilecek. Hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelere destek için yapılan çalışma kapsamında, 9 dönümlük arazinin 4 buçuk dönümüne de un yapımında kullanılan karakılçık buğdayı ekimi yapılacak. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız kentte tarımı destekleyen çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirterek “Karaoyumca köyümüzde, mülkiyeti Atakum Belediyesine ait olan 9 dönümlük arazinin 4 buçukluk dönümüne ilk defa bu sene fiğ ve yulafın karışımı tohum ekimi yapıyoruz. İlk kez deneyeceğiz, çünkü bu topraklarda fiğ ve yulaf ayrı ayrı ekildi. Diğer 4 buçuk dönümlük alanda, karakılçık buğdayı ekeceğiz. Karakılçık buğdayı geçmişte ülkemizde çok fazla ekilen bir buğday ve ata tohumumuz olmasına rağmen geldiğimiz süreçte bu tohum kaybolmak üzere. Karakılçık buğdayını yeniden canlandırmak, bölgede yeniden yaymak, bu ürünü özellikle ekmek alanında kullanmak ve halka dağıtmak için yeniden tohumluk olarak ekme planımız var. Bu ürünlerimizi Atakum Belediyesine ait her boş arazide ekmeye ve geliştirme noktasında adımlarımızı atmaya devam edeceğiz” dedi.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Eylem Oktay Aktaş da projenin kentte hayvancılığı geliştireceğine dikkat çekerek “Yem bitkilerinin ekiminde olduğu gibi hasatında da üreticilerimizle birlikte çalışmamızı yürüttük. Birim alandan en fazla verim elde edebilmek için karma yem bitkisi olarak fiğ ve yulafı, bu sene birlikte ektik. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize hem protein hem de karbonhidrat açısından zengin iki ürünü, birlikte üreterek onların hayvan beslenmesindeki farkı deneyimleyerek yaşamalarını sağlamayı hedefledik” ifadelerini kullandı.