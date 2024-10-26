Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın: “Planlı çalışmayla 200 milyon tasarruf sağladık”

Yayınlanma: 26.10.2024 - 17:52

Güncelleme: 26.10.2024 - 17:52

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Alanya’da gerçekleşen Balıkesir Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Genel Kurul toplantısına katıldı. Konuşmasına TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını kınayarak başlayan Akın, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bir kez daha hain terör örgütü PKK’yı lanetliyorum. Onun yolundan gidenleri de ondan medet umanları da lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

Hem ülkenin hem de yerel ekonominin bel kemiğini esnaf ve sanatkarın oluşturduğunu söyleyen Akın, uzun süredir yaşanan ekonomik krizde de onları yalnız bırakmayacaklarını dile getirdi. Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi ve esnafın iş birliği içerisinde çalışması için Esnaf ve Sanatkâr Dairesi kurduklarını açıklayan Akın, yılbaşından önce bu dairenin hayata geçeceğini ve her üç ayda bir esnaf odalarıyla görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Balıkesir’in altyapı sorunlarının çözümü için Dünya Bankası’yla görüşmeler gerçekleştirdikleri bilgisini veren Akın, şunları kaydetti:

“Bununla ilgili belli bir noktaya da getirdik. Peşlerinden ayrılmıyoruz. Allah’ın izniyle de başaracağız. Hep şöyle yetiştik. Esnaf olmadan eşraf olmaz. Hep böyle büyüdük. Bize hep bunu söylediler. Rahmetli anne babam hep ‘Önce esnaf ol’ derdi. Bu cümle bence çok önemli. Biz de esnaf olmaya çalışıyoruz. Esnafımızın ve zanaatkarımızın ülkemizin ve Balıkesir’imizin can damarı olduğunu da biliyorum. Balıkesir’de ve ülkede çarklar dönüyorsa inan esnaf ve zanaatkarlarımız sayesindedir. Esnaf ve sanatkârımız bir yandan Balıkesir’imizdeki ticarî yaşamı ayakta tutarken diğer yandan kentimizin sosyal ve kültürel dokusuna değer katıyor. Bu bir gerçek. Bunun için Balıkesir’imizin Belediye Başkanı olarak şehrimize verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.”

Süregelen eoknomik krizin esnafın belini büktüğüne değinen Akın, şöyle devam etti:

“ESNAFIN YANINDA OLMAK MİLLETİN YANINDA OLMAK DEMEK''

“Artan maliyetler ve azalan talepler esnafımızın belini büküyor. Ama şunu söyleyeyim. Büyükşehir Belediye’miz var. Biz buradayız. Emrinizdeyiz. Bunu da unutmayın. Elimizden ne gelirse. Çünkü esnafın yanında olmak milletin yanında olmak demek. Onu da açık ve net söylemek istiyorum. Ekonomik sarsıntıların yaşandığı bir dönemde piyasa dalgalanmaları, esnafın üzerindeki baskıları veya etkileri aza indirmek içinde görevimizin başındayız. Bu konuyla ilgili esnafımızın kazanması, memleketimizin büyümesi ve refahında artması anlamına geliyor. Şunu rahatlıkla söylemek istiyorum. Taleplerinizi ve ihtiyaçlarınızı biliyoruz.”

Balıkesir’in en büyük problemlerinden birinin planlamanın olmaması olduğunu söyleyen Akın, bu sorunu ortadan kaldırmak için Planlama ve Kalkınma Ajansı’nı kurduklarını hatırlattı. Genç ve dinamik bir kadrodan oluşan ekibin, gece gündüz demeden Balıkesir için çalıştığını belirten Akın, şöyle konuştu:

“LOGOYA PARA FALAN HARCAMADIK''

“Plansız her işin sonunda zarar var. İşte bu planlamayı yaparak kazancı artırmanın derdindeyiz. Balıkesir çok büyük bir alan. Çok geniş bir coğrafya. Bu coğrafyanın dezavantajı var. Ama bir o kadar da avantajı var. Ne yaparsak planlı çalışırsak, hesap verirsek, şeffaf olursak hakikaten önümüzde hiçbir şey duramaz. Mesela geldiğimizden beri 200 milyonun üzerinde tasarruf ettik. Nasıl? Fazla mesailerden. Efendim mecburen kiralık araçlarımız. O araçların kullanımını ortaklaştırarak. Şunu da söyleyeyim. Logoya para falan da harcamadık. Geldiğimden beri bir kuruş bir dosya açılmadı. Onu da bilmenizi isterim. Hatta o konuyla ilgili yanlış algı yapanların hepsine de dava açtım. 147 yere dava açtık. Bazı gazetelerde bu haberin doğrusunu kendi gazetelerinde yayınlayarak bu davadan geri çekilmelerini sağladılar. Yani Cenabı Allah şahittir. Biz öyle büyüdük. İsraf haramdır. Onun için Balıkesir'imizde israf edilmeden verimli çalışmak için mücadele ediyoruz.

“ESNAF VE SANATKAR DAİRE'MİZİ YILBAŞINDAN ÖNCE HAYATA GEÇİRİYORUZ''

Sayın Palandöken'e de buradan saygılarımı gönderiyorum. Kendisini milletvekiliyken defalarca ziyaret ettim. Kurumsallaşmanın güzel örneklerinden bir tanesidir. Biz de Balıkesir genelinde kurumsallaşmayı bir önemli bir husus olarak önümüze aldık. Güçlü kurumlarımız olduğu müddetçe hepimiz birlik içinde güçlüyüz. Nitelikli bir yönetim modeliyle ayaktayız. Esnaf ve Sanatkâr Daire’mizi de kurduk. Hatta şunu da söyleyeyim. Yılbaşından önce de hayata geçiriyoruz. Bütün müdürlükleri hazır. Sayın Başkanı’mdan da rica ettim. Buranın daire başkanı da siz karar verin dedim. Çünkü bu arkadaşlar sizlerin emrinde çalışacak. Açık net. Esnafı yüceltmek o dairenin görevi olacak. Yerini de esnafın merkezine taşıyoruz. Oradaki Sağlık İşleri’mizi oradan aldık. Şimdi oraya hazırladık, oraya geçiyorlar. Burada esnaf ve sanatkarlarımızın Büyükşehir Belediyesinde kurumsal anlamda bir muhatabı olacak. Ve o muhatabın bütçesi de hazırlandı. İyi de bir bütçesi var. O muhatabın başarısı sizlerden gelen taleplerin yerine gelmesiyle eşdeğer. Bunları da sanatkarlarımızın sorunlarını bir araya getireceğiz. Yine bu dairemizle bana göre yani arkadaşların bazıları altı ay diyor ama ben üç ayda bir saygıdeğer esnaf odalarımızla bir araya gelmeyi hedefliyorum.”

Balıkesir’de yaşayan herkesin sorunlarına ve taleplerine hızlı çözüm üretmek için yeni iletişim kanalları oluşturduklarına dikkati çeken Akın, 100 kişiden oluşan Yakın Çözüm ekibini kurduklarını söyledi. Akın, şu bilgileri verdi:

“YAKIN ÇÖZÜM EKİPLERİMİZ TÜM ESNAFIMIZINİ VATANDAŞIMIZIN KAPISINI ÇALACAK''

“Sizlerle daha yakın olmak için… Açık net söyleyeyim. Gerçekten bedavadan söylemiyorum. Ahmet Akın gerçekten size çok yakın. Yakın çözüm ekibi kurduk. Yüz kişilik ekip kurduk. Bu genç kardeşler, zehir gibi çocuklar kendi içimizdeki personelimizi verimli kullanmaya çalışıyorum. On binin üzerinde personelimiz var. İnsanları çıkarmak yerine onları verimli kullanıp bir şekilde hayatın akışını ve vatandaşa hizmete indiriyoruz. Bir ekip kurduk. Bu yakın çözüm ekibi sizin adınıza, sizin ihtiyaçlarınızı takip edecek. Yakın çözüm ekiplerimiz tüm esnafımızın, vatandaşımızın kapısını tek tek çalacak. Şu anda bu arkadaşlar her gün bir ilçede, kapı kapı dolaşıyorlar ve Balıkesir'in tüm kapıları çalınacak. Çünkü o kapıyı çalmadan, içeriye girmeden vatandaşın derdini öğrenemeyiz.”

İletilen taleplerin takibi açısından bir dijital bir uygulama hazırladığının bilgisini paylaşan Akın, şu bilgileri verdi:

“Onu da yakında sunacağız. Orada sizler de kendi taleplerinizi takip edebileceksiniz. Muhtarlarıma da söyledim geçen. O uygulamada bir talebi oldu Sayın Oda Başkanlarımızın. Ama bu talebin nerede olduğu belli değil. Takip eden yok. Ne diyorlar, programda? Efendim işte planladık. Yok öyle bir şey. Orada bakacaksınız. Ben Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden şunu istedim. Şu anda bu durumda, bu zamanda bitecek diye bunları göreceksiniz. Ve bunun en büyük takipçisi Allah şahittir bizzat ben olacağım. Söz veriyorum.”

Balıkesir'in her anlamında büyük bir potansiyeli bulunduğuna işaret eden Akın, şöyle tamamladı:

“TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI BALIKESİR OLACAK''

“İşimiz kolay değil. Ama zor da değil. Planlı çalışırsak, kurumsallaşırsak zor değil. Türkiye'nin parlayan yıldızı, söz veriyorum, Balıkesir olacak. Bunun için bu yolda ihtiyacımız ne biliyor musunuz? Sizler… Bu yolda ihtiyacımız yan yana sizinle olmamız, fikir alışverişinde bulunmamız ve dayanışmayı güçlendirmemiz. Kadim kültürümüzün önemli bir parçası olan Ahilik anlayışı ve ahlakı. Balıkesir'imizde işte bu Ahilik anlayışı bu güzel ahlak bir olduğu zaman hakikaten Balıkesir'e yakışır, kuvayimilliye’nin şehri olup, milli birlik beraberlik içinde o duyguları yaşayan siz büyüklerimle, kardeşlerimle, başkanlarımla çalışmanın da büyük bir onurunu yaşıyorum.”