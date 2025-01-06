Beyoğlu Belediyesi'nde 'Murat Kurum'un karavanı' talebi güldürdü

Yayınlanma: 06.01.2025 - 17:35

Güncelleme: 06.01.2025 - 17:35

Beyoğlu Belediyesi Meclisi’nin ocak ayı birinci toplantısı bugün yapıldı. Geçen mart ayında yapılan seçimde CHP’ye geçen belediyenin birimleri kamu binalarından çıkartılırken bugünkü toplantıda da ilginç bir tartışma yaşandı.

Belediyenin AKP Grup Başkanvekili Sezayi Çimen, belediyenin kimsesizlere çorba ikram ettiği karavanın kendilerine ait olduğunu iddia etti. Belediye Başkanı İnan Güney’e “O karavan bizim seçim dönemimizde Murat Kurum Başkanımızın karavanıydı. Çorba dağıttığınız karavanla ilgili de kiraya veren şirket birkaç kez istedi. Biz de talepte bulunduk. Karavanımızı verirseniz de çok mutlu oluruz” dedi.

Güney ise bu talebe gülerek “Bir karavanımız vardı, ona da göz diktiniz yani” diyerek karşılık verdi ve salondan kahkaha sesleri yükseldi.