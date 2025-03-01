Bursa’da 450 gramlık BESAŞ ramazan pidesi 20 TL’den satılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı Ramazan ayında 450 gram BESAŞ Ramazan pidesinin 20 TL’den satışa sunulacağını açıkladı.

Bursa’da 450 gramlık BESAŞ ramazan pidesi 20 TL’den satılacak
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ANKA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 12:04

Bursa Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi Ramazan'ın dolu dolu yaşanması için bir dizi etkinlik programı hazırlarken, BESAŞ tarafından satışa sunulacak Ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu.

Başkan Bozbey, “Ramazan ayı paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel zamanıdır. Sofralarımız bereketlensin. Herkes iftarını gönül rahatlığıyla yapsın diye Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan’da güvenilir ve sağlıklı, 450 gramı 20 TL olan BESAŞ pidesini hemşehrilerimize sunuyoruz” dedi.

Ramazan’ın yardımlaşmayla daha anlamlı olacağını belirten Bozbey, “Ramazan, paylaştıkça daha bereketlidir. Dayanışmayla sofralarımızı büyütmeye, kentimizde birlik ve beraberliği güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu mübarek ayın hepimize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Hayırlı Ramazanlar Bursa” diye konuştu.


Etiketler: #Bursa #Bursa Büyükşehir Belediyesi

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