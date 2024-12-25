Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden emeklilere destek

Yayınlanma: 25.12.2024 - 14:29

Güncelleme: 25.12.2024 - 14:30

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni yıl öncesinde emeklilerin bütçesine katkı sunmak ve harcamalarına destek olmak amacıyla sosyal hizmetlere kayıtlı ihtiyaç sahibi emeklilere 2’şer bin TL destek vermeye başladıklarını duyurdu.

"EMEKLİ VATANDAŞLARIMIZA 2’ŞER BİN TL DESTEK OLUYORUZ"

Bozbey, “Bursa’yı sosyal belediyecilikle buluşturmanın ve verilen sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emekli hemşehrilerimizin bütçesine katkı sunmak, harcamalarına bir nebze de olsa destek olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bir müjdeyi daha açıklıyoruz. Yeni yıl öncesinde sosyal hizmetlere kayıtlı ihtiyaç sahibi emekli vatandaşlarımıza 2’şer bin TL destek oluyoruz. Vatandaşımızın hayatına dokunan, yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltacak sosyal projelerle Bursa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.