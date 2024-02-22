Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek hedeflerini anlattı: Akıllı kent yaratacağız

Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:37

Güncelleme: 24.02.2024 - 20:09

CHP’nin Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, kentte bayrak yarışının süreceğini, “Akıllı ve dirençli bir Çanakkale” oluşturmak için çalışacağını dile getirdi. Erkek, “Tabii ki iklim krizine, yaşanan çevre krizine, depreme, sele, yangına karşı da dirençli kent yaratmaya çalışacağız. Ama baskıya, sömürüye, yoksulluğa karşı da dirençli bir kent yaratmaya çalışacağız” dedi. Erkek, kentin her kesimine ulaşacak projeleri gerçekçi ve ayağı yere basan şekilde hazırladıklarını da vurguladı.

Erkek’in sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

* Partinizdeki genel başkan yardımcılığı görevinden sonra memleketinizden belediye başkanlığına aday oldunuz. Aklınızda böyle bir plan var mıydı?

2015 yılında gerçekleştirilen önseçimde Çanakkale’de ilk sırada milletvekili oldum. Ardından Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2017 Anayasa değişikliği öncesinde Anayasa Komisyonu üyeliği görevlerinde bulundum. Hemen sonra gerçekleştirilen kurultayda önce parti meclisine, peşi sıra hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine geldim. Bu görev sürüyorken aynı anda genel sekreterlik gibi başka bir onurlu görevi de ifa ettim. 14 Mayıs seçimlerinden önce o dönemki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adalet bakanı adayı olarak ilan edildim. Ancak maalesef istediğimiz sonuca erişemedik. Tabii bazen kendiniz plan yapmazsınız, hayatın sizin için yaptığı planlar vardır. Belki de öyle bir şey. Daha öncesinde yerel yönetim tecrübem vardı. 10 yıl belediye meclis üyeliği yaptım. Bu süreçte çok ciddi bir yerel yönetim deneyimi elde ettim. En nihayetinde sonuç itibarıyla gerek kamuoyu yoklamaları gerek örgütlerimizin, Çanakkale’deki hemşerilerimizin teveccühü ile bir noktaya geldik. Ve genel merkezimiz, başta genel başkanımız Özgür Özel, MYK ve parti meclisimiz bizleri bu göreve layık gördü. Bundan sonra üzerimize düşen önce seçimi kazanmak ve en iyi şekilde verilen görevi yerine getirmek. Ama ne olursa olsun benim bildiğim ve inandığım şey şudur: CHP üyeliği onurlu bir toplum hizmetidir. O nedenle bu partinin çatısı altında, bu altı oklu bayrağın gölgesinde her daim zaten özel bir onuru, özel bir şerefi, unvanı taşıyoruz.

TRUVA’NIN KENTİ

* Çanakkale’nin mevcut durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz, Türk tarihi açısından önemli bir yeri olan kent için hedefleriniz, projeleriniz neler?

Çanakkale dünya tarihi açısından da çok önemli bir yerdir. Şehrin bir yakasında Troya Savaşı’nın, diğer yakasında ise Cumhuriyetimizin önsözünün yazıldığı Çanakkale Savaşlarının geçtiği bölge. Dikkat edin dünyanın kaderini etkileyen iki savaşı atlatmış olmasına rağmen Çanakkale’nin en önemli niteliği barışın kenti olmasıdır. Evet, gerçekten Çanakkale barışın kentidir, huzurun, kardeşliğin kentidir. Çanakkale’nin Türkiye’de en fazla yaşanılmak istenen il sıralamasında hep birinci çıkması, ilk sıralarda çıkması tesadüf değildir. Bugün bunun sonucunu net şekilde görmekteyiz. Tabii Çanakkale’de mevcut belediye başkanımız Ülgür Gökhan çok önemli çalışmalara imza attı. Çanakkale sosyal belediyecilik konusunda gerçekten Türkiye’ye örnek olan belediyelerimizden biridir. Bu hem iyi hem de zorlayıcı bir şey. Öncelikle iyi bir şey çünkü kentimiz birçok noktada önemli projelere kavuşmuş durumda, ama bir yandan da zor bir şey bu kadar başarının üzerine çok ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. O nedenle alanında uzman hem kentimizi bilen, kentimizden olan hem de Türkiye’nin çeşitli noktalarında bu konularda çalışmış arkadaşlarımız çok önemli projelere imza atıyor. İyi bir ekibimiz var, iyi bir proje altyapısı sağlıyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli belediyelerini inceliyoruz. O nedenle bu anlamda çok ciddi mesafe kat ettik. Önce bunu belirtmek istiyorum. Bu yüzden Çanakkale’de biz temel hizmetlerimizi ve sosyal belediyecilik uygulamalarını güncelleyerek ve artırarak çalışacağız. Yani konuya bir bayrak yarışı mantığıyla yaklaşarak var olan hizmetleri daha ileri taşıyacağız. Tabii dünya değişiyor, gelişiyor ve bu gelişimin gerisinde kalmamak gerekiyor. Dijital dönüşümü Çanakkale’de gerçekleştireceğiz. Geleceğin belediyesini yaratabilme vizyonuyla, çocuklarımıza teknik altyapısını tamamlamış dijital dönüşümünü başarmış bir belediye bırakma arzusundayız. Bu nedenle akıllı kent çok önemli bir proje ana başlığımızı oluşturuyor.

HİZMETE KOLAY ERİŞİM

Çanakkale için ciddi bir mobil uygulama hazırlıyoruz şimdiden. Bu uygulama kentin tarihi ve turistik yerlerini göstereceği gibi belediye hizmetlerine erişimi de en kolay yoldan sağlayacak. Faturalar ödenebilecek, vergiler ödenebilecek bununla birlikte trafik yoğunluğu görülebilecek, toplu taşımaya kolay yoldan erişebilme olanakları sağlanacak, nöbetçi eczaneler ve hastanelere tek tıkla ulaşılabilecek. Mobil uygulamamız kentimizin vizyonu açısından çok önemli olacak. Ve daha sonra akıllı kent anlamında gerekli tüm altyapıyı da sağlayacak noktada olacağız. Yine bununla birlikte açık veri portalıyla kentimize dair araştırma yapacak, bilgi kullanacak, ister birey ister kamu kurumu niteliğindeki yerler olsun herkesin bütün Çanakkale verilerine tek tıkla ulaşabileceği bir portal hayata geçireceğiz. Yine mobil bilim evi hizmetimiz olacak. Mobil bilim evi çocuklarımızın ayağına kadar gidecek. Böylelikle çocuklarımız mobil bilim evinde hem bilim tarihi açısından ciddi bilgilere erişecek hem de hayatlarını etkileyecek, eğitimlerine katkı sunacak çeşitli deneyleri yapabilecekler. Kapalı pazar yerimiz var. Onun üzerini güneş enerjili bir sistemle kapatarak yeni bir pazar yeri kuracağız. Bizim çok önemli bir yerimiz var kordonda, Türkan Saylan Kültür Merkezi.

Çok önemsediğimiz bir yerdir. Yeri oldukça iyidir. Biz buranın adını Atatürk Kültür Merkezi yaparak çok amaçlı salonların olduğu şekilde yeniden inşa edeceğiz. Gençlerimiz hiç merak etmesin Çanakkale bir yandan da üniversite kentidir. Yaşayan kütüphanelerimiz olacak, Cumhuriyet ve Atatürk müzesi açacağız. Greenbox stüdyomuz olacak. Sosyal medyaya içerik üreten gençlerimize burada destek olacağız. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bu lafları kolayca sarf edebiliyoruz ama onun için bir şey yapmamız gerekiyor. Bu nedenle Halk Süt projesini başlatacağız. Çocuklarımızın her gün sağlıklı bir biçimde süte ulaşmasını sağlayacağız. Yine önemli bir proje, Ekolojik Kreş. Biliyorsunuz kreşler önemlidir. Hem anne babaların, ailelerin rahat etmesi, kadının toplum yaşamında, iş hayatında daha fazla var olabilmesi hem de okulöncesi eğitimin sağlanabilmesi açısından tamamen ekolojik niteliklerle donatılmış bir kreşimiz olacak. Çocuklarımız bu kreşte eğitim alacak. Projelerimizin en önemlilerinden biri de dirençli kent yaratma hedefimizdir. Bizim en önemli projemiz insanı yaşatmak, daha mutlu, daha huzurlu bir kentte yasamasını sağlamak olacak. Dirençli kent derken bu konuyu biraz eksik anlıyoruz. Sadece deprem dirençli, afetlere dirençli kent geliyor akla, hayır. Baskıya, sömürüye, yoksulluğa karşıda dirençli bir kent yaratmaya çalışacağız. Tabii ki iklim krizine, yaşanan çevre krizine, depreme, sele, yangına karşı da dirençli kent yaratmaya çalışacağız. Bunun için çok ciddi kentsel dönüşüm modellerimiz de söz konusu. Gördüğünüz gibi burada sayamayacağım onlarca proje ile biz geleceğe hazırız. Akıllı Kent, Dirençli Kent, Çocuk Kent, Sosyal Kent, Kültür Kent gibi projelerimizle Örnek Kent yaratacağız.

SİYASET TERCİH İŞİ

* Genel siyasetin tanınmış bir ismi olarak Çanakkale sokaklarından adaylığınıza ve size ne tür tepkiler geliyor, rakiplerinizle en önemli farkınız nedir?

Tabii genel siyaset ile yerel siyaset biraz farklı. Ancak çok da birbirinden ayırmamak gerekiyor. Neden diyecek olursanız, öncelikle siyaset bir tercih işidir. O tercihinizi doğru yaptıysanız artık o saatten sonra sizin nerede siyaset yaptığınız bir anlamda önemini kaybediyor. Genel siyasetin içerisindeyken hükümetin yaptığı bütçeyi tartışıyorsunuz. İşte orada tavrınızı kimden yana koyacaksınız? Halktan yana mı, bir avuç azınlıktan, yandaştan yana mı? Bunu tercih ediyorsunuz. Yerel siyasette böyle bir şey kentin belli başlı gelirleri, yaratılan değerleri söz konusu. Siz bu geliri, değerleri alıp nasıl değerlendireceksiniz? Tercihinizi burada yapmanız gerekiyor. Halkın yararına, halkın lehine tercihte bulunuyorsanız zaten sıkıntı yok, hiçbir sorun yok. Ancak siz bunu bir avuç çevrenizdeki insanın zenginleşmesi için araç olarak görüyorsanız, ister genelde olun ister yerelde olun siyaseti yanlış anlamışsınız demektir. O yüzden öncelikle belirtmem gereken benim buradaki hayalim daha mutlu, daha huzur ve güven içerisinde bir Çanakkale yaratmak. Çalışmalarımı o yönde yapacağım. Tabii ki genel siyasetin içerisinde tanınmış olmak, yerel siyasette sizi biraz öne geçiriyor. Çünkü kentimizde biliyorsunuz okuma yazma oranı ortalamanın üzerinde. Kentimizde tanınıyor olmak büyük bir artıyla kampanyaya başlamanızı getiriyor. Ama biz genel siyasetle tanındığımız için değil, hizmetlerimizle farkımızı ve varlığımızı göstereceğiz. Bakın önemli farkımız ne biliyor musunuz? Ayağı yere basan şeyler söylüyoruz. Yapabileceğimiz şeyler söylüyoruz. Biz bugün bu projelerimizi, yarın stratejik planımızla birleştirerek bütçemize uygun biçimde hayata geçireceğiz. Yoksa dilin kemiği yok, istediğinizi söylersiniz ancak ayakları yere basan, halkın lehine projeler bizim en önemli farkımız. Bu nedenle kampanyamıza başlarken slogan olarak “Ben Hazırım” dedim.