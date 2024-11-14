CHP’li Zeybek, belediyelere açılan soruşturmalar ve ‘haciz’ tehdidiyle ilgili Cumhuriyet’e konuştu

Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:21

Güncelleme: 14.11.2024 - 15:23

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerine açılan soruşturmalara ilişkin “Belediyelerimizin verilemeyecek hesabı yok. Denetimlerden çekincemiz yok. Bizi rahatsız eden AKP’nin İstanbul’u yönettiği dönemde 4 yılda konser ve etkinlikler için 467 milyon dolar harcandı. Ankarapark için 801 milyon dolar verildi. İstanbul’da bir sürü yolsuzluk dosyası verildi. Başsavcılar bunlar için neden bir şey yapmadı?” sorusunu yöneltti. Borçlu belediyelerle ilgili yapılan “haciz” açıklamasına da yanıt veren Zeybek “Ankara’nın 5.5 milyon dolar olan borcu 2.5 milyon dolara indi. İstanbul’un bu anlamda bir borcu olmadığını biliyoruz. Ama mesela Bursa’yı 25 yıldır AKP yönetiyordu. CHP’ye geçince mi akılları başlarına geldi? Borçların tahsiliyle ilgili de AKP’li belediyelere gelince cami ve okul yerlerini alan kurumlar, CHP’li belediyelerden bina ya da arsa talep ediyor. Bunu da kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz harcama iddiaları üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da konser tartışmalarıyla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili iddiaların soruşturulması için İçişleri Bakanlığı’na müzekkere yazdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada borçlarını ödemeyen belediyelere haciz gelebileceğini söyledi.

'VEREMEYECEĞİMİZ HESAP YOK'

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, gelişmelere ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. CHP’li belediyelere yapılan denetimlerden bir çekinceleri olmadığını söyleyen Zeybek “Denetim yapabilirler. Belediyelerimizin verilemeyecek hesabı yok. Bütün bu konularla ilgili her türlü hesabı verecek kadar şeffafız” ifadelerini kullandı. Buna karşın Ankara’da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili savcılıklara verdikleri dosyaları ve İstanbul’da geçmiş dönemlere ait yaptıkları başvuruları anımsatan Zeybek “Bizi rahatsız eden; AKP’nin İstanbul’u yönettiği dönemde 4 yılda konser ve etkinlikler için 467 milyon dolar harcandı. Ankarapark için 801 milyon dolar verildi. Başsavcılar bunlar için neden bir şey yapmadı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği yolsuzluk dosyaları ne oldu? Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra el konulan dosyalarıyla ilgili ne işlem yaptılar?” sorularını yöneltti.

BORÇ TAHSİLİNDE 'ÇİFTE STANDART'

Belediye borçlarıyla ilgili de daha önce açıklama yaptıklarını anımsatan Zeybek “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız 5.5 milyon dolar olan borcun 2.5 milyon dolara indiğini kendi açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu anlamda bir borcu olmadığını biliyoruz. Ama mesela Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçen Hazine payından yüzde 51.5 oranında kesinti yapıldı. Oysa Bursa’yı 25 yıldır AKP yönetiyordu. Niye hiç borçları tahsil etmek akıllarına gelmedi? AKP görev yaptığı dönemde vergi borcunu ödemeyecek, her tür işlemi yapacak ama CHP gelince borç birden ‘belediyenin borcu’ olacak. Bu belediye dün yok muydu? Sayın Bakan geçen yıl neredeydi? 31 Mart seçimlerinden önce bakan değil miydi?” sorularını yöneltti. Borçların tahsilinde de çifte standart olduğuna dikkat çeken Zeybek “AKP’li belediyelere gelince cami ve okul yerlerini alan kurumlar, CHP’li belediyelerden bina ya da arsa talep ediyor. Ama tüm bunlara rağmen belediyelerimiz bu borç enkazından da kalkacak. Kimi yatırımlarımızda yavaşlamaya giderek borçların ödenmesi için başkanlarımıza gerekli bilgilendirmeyi yaptık” diye konuştu