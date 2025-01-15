DEM Parti'li belediye başkanı, yardımcısını görevden aldı
DEM Partili Viranşehir Belediye Başkanı Serhat Dicle İnan, eş başkan Bedriye Yorgun'u görevden aldı.
Şanlıurfa'da DEM Parti'li Viranşehir Belediye Başkanı Serhat Dicle İnan, eş başkan konumundaki Başkan Yardımcısı Bedriye Yorgun'u görevden aldı.
2024 yılındaki Mahalli İdareler Seçimleri'nde Şanlıurfa Viranşehir Belediye Başkanı seçilen Serhat Dicle İnan, parti politikasına göre eş başkan konumunda bulunan Başkan Yardımcısı Bedriye Yorgun'u görevden aldı. Seçimde belediye meclis üyesi olarak seçilen Bedriye Yorgun, İnan tarafından belediye başkan yardımcılığına getirilmişti.
Başkan Serhat Dicle İnan, 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren birlikte eş başkan olarak görev yaptığı Bedriye Yorgun'un eş başkanlık ve belediye başkan yardımcılığı görevine dün itibariyle son verdi.
Etiketler: #DEM #Dem Parti
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevlerine son verilmesi talebiyle dava açıldı
- İddia: Reza Zarrab Miami'de evleniyor
- İşte 2 milyon liranın aylık faiz getirisi
- Oğluna sahip çıktı, Özel'e hakaret etti!
- CHP, belediye operasyonlarına karşı kartını çekti
- ‘Öcalan istedi, heyete katıldı’
- Özlem Gürses'ten 'Bahçeli' itirafı
- Gözaltındaki Rıza Akpolat’tan mesaj var!
- Evde boğazları kesilmiş halde bulundular!
- Kasım Gülpınar ve Kürşad Zorlu ne yapacak?