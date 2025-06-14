Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu:

Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nuri Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki konuşmasında, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in vefatını anımsatarak, "sevgisiyle, dostluğuyla, kardeşliğiyle sadece Manisa'ya değil, tüm Türkiye'ye örnek olmuş birinin ebediyete uğurlandığını" belirtti. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Bir başkan olmanın ötesinde küçüklerin abisi, yaşlıların arkadaşı, büyüklerinin evladı olan, namusuna ahlakına her şartta kefil olduğumuz, yüzünün güldüğünde içinin güzelliğini yansıtan çok değerli bir kardeşimizi kaybettik. Ferdi başkanımızı kaybettik. Bir insanın başına gelebilecek en büyük zorluklardan, bir ülkenin başına gelebilecek en zor günlerden birini yaşadık. Şahsım adına da çok sonra tanışsak da annemiz babamız ayrı olsa da kardeşim diyebileceğim bir yol arkadaşıydı. Geceleyin tatlı tatlı muhabbetini sevdiğim, iş anlamında, çalışkanlık anlamında kendisini Manisa'ya vakfetmiş bir kardeşimizdi.

"FERDİ ZEYREK'İN ADINI YAŞATACAĞIZ''

Eli hiçbir zaman yanlışa uzanmadığı gibi geceleyin o çok basit bir işi, talep etse yapacak binlerce çalışma arkadaşı varken, çok namuslu olmanın, çok dürüst olmanın, çok ahlaklı olmanın maalesef vebalini ödedi. Hani deseydi ki birilerine 'Gelin bakıverin', teknik bir iş hepimizin başına gelir isteyebiliriz, onu bile 'Kamunun kaynağı ile kendi kaynağımı karıştırmam' diyebilecek kadar namuslu olmasından dolayı maalesef kaybettik. Hani ölümün iyisi olur mu derseniz, Yüce Rabbim herkese böyle bir sevgiyi, böyle bir uğurlanmayı nasip ederse dünyanın en bahtiyar insanı oluruz diye düşünüyorum. Biz bu sevgilere layık olabilir miyiz, onu da bilmiyorum. Ailesine de tekrar sabır diliyorum. Bu anlamda bu yolculuğumuz içinde de beraber çalışmış bir kardeşe, abisi olarak artık bundan sonra hem kendim için hem de Ferdi için çalışacağım. Kardeşim yattığı yerde huzurla yatsın. Bu borcu ben ödemek zorundayım. Şehrin kaynaklarının bu şehrin insanlara ait olduğu bilinciyle, malların üstünde kimin eli varsa, kim malımıza çöktüyse de bundan sonra iki kat performansla da kaynakların yeniden bu şehre kazandırmasında sağlayacağımızın da bilinmesini isterim. Bizler adını bu şehirde öyle güzel bir yerde yaşatmalıyız ki her dönüp bakanın, 'Kimmiş bu' dediğinde, 'Dürüst, namuslu, ahlaklı bir kardeşimizmiş' dedirtecek bir yerde ismini yaşamasını isterim. Bunu hep beraber değerlendireceğiz, yeni inşaatına başlayacağımız kapalı spor salonumuzda Ferdi Zeyrek adını yaşatacağımıza da inanıyorum."