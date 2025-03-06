Dolmuşçular toplantıya girdi: Bilecik Belediye Meclisi'nde 'öğrenci bileti indirimi' gerginliği

Yayınlanma: 06.03.2025 - 23:06

Güncelleme: 06.03.2025 - 23:07

Bilecik Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantılarının 2'nci birleşimi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündemde şehir içi toplu taşıma araçlarındaki 20 TL'lik öğrenci bilet ücretinin 17 TL'ye düşürülmesi konusu görüşüldü.

Toplantının öncesi bir grup dolmuşçu meclis salonuna girdi ve konuya dair gündem maddesinin oylanmasını protesto etti.

"YİNE KONUŞABİLİRİZ"

Protestolara karşın Başkan Subaşı, "Çok özür dilerim, bakın Belediye Meclis toplantısı bu şekilde olmaz lütfen. Yine konuşabiliriz, odada da tartışabiliriz. Ama burada özellikle şov yapar gibi burada Belediye Meclisi'ne yediremiyorum. Anlatabiliyor muyum, burası çok kıymetli bir nokta. Seçilmişlerin aldığı karara baskı yapmaya çalışıyorsunuz şu an burada.Belediye Meclisi'nin kararına bu şekilde baskı yapamazsınız arkadaşlar. Elbette ki halkın görüşünü yansıtacağız ve sizi de" şeklinde konuştu.

Ardından gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken 20 TL olan öğrenci bilet ücretleri 17 TL’ye düşürüldü. Başkan Subaşı dolmuşçuların protestoları eşliğinde yanındaki meclis üyeleri ile birlikte salondan ayrıldı.