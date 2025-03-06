AKP’li Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi’nde çalışan işçilere kök söktürüyor: Tiryaki, işçinin örgütlenmesini istemiyor

Yayınlanma: 06.03.2025 - 17:58

Güncelleme: 06.03.2025 - 18:31

AKP’li eski Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın işçiye yapacağı yüzde 30’luk zammı yapacağını söylemesine karşın uygulamayan Tiryaki, işçilerin 52 gün olan ikramiyesini 36 güne düşürdü. Yıllık zammı ise Toplu İş Sözleşmesi’nde anlaşma sağlanamamasına karşın inisiyatif alarak yüzde 10 olarak belirleyen Tiryaki, işçilerin yan haklarını da zayıflattı. Söz konusu kararlara karşı çıkan iktidara yakın Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikalı işçiler, grev yapma kararı aldı.

İşçilerin kararlara itiraz etmesinden rahatsızlık duyan Tiryaki, başkan yardımcıları aracılığıyla işçileri sendikadan istifaya zorladı. Geçtiğimiz günlerde sendikadan istifa etmeyi reddeden 9 işçinin de görevine son verdi. Tiryaki yönetimindeki belediyenin, sendikadan istifa etmeyi reddederek görevine devam eden bazı işçilerin maaşlarını diğer çalışanlara göre düşük yatırdığı iddia edildi.

TİRYAKİ’DEN ‘SİZDEN KESTİĞİM PARALARLA YAPTIM’ İTİRAFI

İşten atılan 9 işçiden ismini vermek istemeyen bir çalışan, derdini Cumhuriyet’e anlattı. İşçilerin hesaplarına yatmayan parayı sigortada gösterdiklerini belirten işçi, “Veysel Tiryaki, bir yemek davetinde ‘bu hizmetleri sizden kestiğim paralarla yaptım’ diye bizim yüzümüze söyledi. Bir de utanmadan helallik istedi” ifadelerini kullandı.

BAŞKANLARIN İŞÇİLERİ SEÇİM ÇALIŞMALARI İÇİN KULLANDIKLARI İDDİA EDİLDİ

İşçi, Tiryaki’nin 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimlerde Yenimahalle’den belediye başkan adayı olduğu sırada, Altındağ’daki belediye çalışanlarını Yenimahalle’de seçim kampanyasında çalışmak amacıyla alana götürdüğünü iddia etti. Aynı şekilde 2024 Yerel Seçimleri’nde Mamak’tan belediye başkan adayı olan eski Altındağ Belediye Başkanı AKP’li Asım Balcı’nın da aynı süreci Mamak’ta yürüttüğünü söyledi. Başkanların işçileri kapı kapı gezdirdiğini, broşür dağıttırdığını söyleyen çalışan, seçim kampanyalarının belediye bütçesinden yapıldığını da ileri sürdü.

İKTİDARA YAKIN SENDİKADAN BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM

İktidara yakın Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası dün, hakkını arayan işçiler için Altındağ Belediye binası önünde eylem yaptı. Eylemde yapılan basın açıklamasında, “Alın terinin karşılığı pazarlık konusu yapılamaz. Emek, haysiyet ve adalet yok sayılarak, masa başı hesaplarla üyelerimizin hakları gasp edilemez! İşten çıkarılan üyelerimiz derhal görevlerine iade edilmeli, hukuksuz cezalara maruz kalan işçilerin hakları geri verilmelidir” denildi.

İşçilerin talepleri ise, “Altındağ Belediye Başkanlığı, sendikamız üyelerine yönelik tüm baskı, tehdit ve zorla istifaya zorlama girişimlerini derhal durdurmalıdır, Toplu iş sözleşmesi sürecindeki uyuşmazlık nedeniyle hak kaybına uğrayan, zorla istifaya sürüklenen işçilerin tüm mağduriyetleri giderilmelidir” şeklinde sıralandı.