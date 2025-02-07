Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel'den 'Meryemana Otoparkı davası' açıklaması: '10 gün süre verildi...'

Yayınlanma: 07.02.2025 - 18:39

Güncelleme: 07.02.2025 - 18:43

Efes Selçuk Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında toplandı.

Meryemana direniş alanında yapılan meclis oturumda, Meryemana Otoparkı gelirlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesi konusunda devam eden yargı sürecine ilişkin bilgi verdi.

AKP'Lİ ÜYELER MECLiS TOPLANTISINA KATILMADI

Oturuma, AKP'li meclis üyeleri yine katılmadı. AKP'li meclis üyelerinin meclis toplantısına katılmama mazeretlerini tek tek okuyan Başkan Sengel, bugüne kadar meclise ‘konum’ gerekçesiyle katılmamalarını eleştirerek şunları söyledi:

“Mevcut meclisimizin burada olmasının herhangi bir şekilde hukuksal altlığı olmadığı, bir önceki meclise de katılabildikleri için şayet birisi bir mazeret öne sürmek istiyorsa başkaca mazeretler de öne konulabilirmiş. Kendilerine teşekkür ediyorum bunu kanıtladıkları için.”

“YALNIZ YÜRÜYENLERİ KURTLAR KAPAR”

Gelirleri Efes Selçuk Belediyesi’nden alınan Efes Antik Kenti otoparkı yer değişikliğine ilişkin de alandaki esnafa seslenen Sengel, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Efes Selçuk’ta bir Meryemana mücadelesi içindeyiz. Gelirlerinin yerele kalmasını, yerelin güçlenmesini doğru buluyoruz. Eğer ki bir kentte bazı değerler varsa, o değerleri yıllarca kim savunduysa onların ve bu halkın ondan tekrardan fayda sağlamasını savunuyoruz. Bundan 3 yıl kadar önce hep beraber Efes bizimdir diye başladığımız Efes Altkapı Otoparkı’na ilişkin mücadelemiz, Selçuk Belediyesi’ne ilişkin bir mücadele değildi. Biz biliyorduk ki o otopark belediyeden çıkarsa orada bir tane esnafı bırakmazlar. Bizim haklı mücadelemiz en çok buna ilişkindi. Orada bayrağımızın sallanması bile çok kıymetliydi.

Ama gelinen noktada Efes Altkapı Otoparkı’nın yerinin değiştirilmesi ve üzerine Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan ve bizim de katıldığımız toplantılarda esnafın tavrından anladığımız odur ki bir mücadele içerisinde girmeyecekler. Sadece 3-4 kişinin talebi böyle olmaması yönünde. Ötekiler de ‘Az olsun bizim olsun. Biz de olalım’ gibi bir noktadalar. Ama sonra çok pişman olacaklar. Kendine yarayan siyaset yapan AKP İlçe Başkanı yine kendine yarayan şekilde siyasetini yapıp kendi ihtiyacını ve etrafındaki birkaç kişinin ihtiyacını karşılarken geri kalan birçok kişiyi yaya bırakacak. Birlikte olunmadığı ve sahip çıkılmadığı sürece yalnız yürüyenleri kurtlar kapar.”

“İNANCIMI HALA KORUYORUM”

Meryemana Otoparkı davasında mahkemenin ara karar verdiğini belirten Sengel, şunları söyledi:

“Yürütmeyi durdurma kararının iki hafta önce çıkacağını düşünüyordum. Ancak mahkeme ara karar olarak davalı taraf bakanlığa ‘Siz bunu mu demek istediniz yoksa bunu mu demek istediniz, yoksa sizde şu evrak var mı’ diye yeni bir ara karar çıkardı. 10 gün de süre verdi. O sürenin verilmesinden sonra menfi ya da müspet bir karar verileceğine dair inancımı ben hala koruyorum. Öyle bir şey olduğu zaman şenliğimize de bekliyor olacağız.”