Erdoğan CHP’li belediyeleri hedef almıştı: SGK, 'silkeleme' talimatını uyguladı

Yayınlanma: 16.12.2024 - 15:33

Güncelleme: 16.12.2024 - 15:59

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde “Silkelemeye devam edeceğiz” diyerek, yaptığı açıklamayla belediyelere yükleneceğinin sinyalini vermişti. 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından sayısı artan CHP’li belediyelere blokaj başladı. SGK, Erdoğan’ın “silkeleme talimatını” uygulayarak CHP yönetiminde olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi’ne haciz işlemi başlattı. Kamuoyunda yandaş olarak görünen medya organlarının yayıma sunduğu haberler kapsamında belediyelerin yönetimine yönelik işlem yapıldığı belirtilse de, Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre belediyelerin yönetimine gönderilmiş bir haciz söz konusu değil.

''BELEDİYELERİN İŞTİRAKLERİNE HACİZ GÖNDERİLDİ''

Adana Büyükşehir Belediyesi: Adana Büyükşehir Belediyesi’nde yalnızca ulaşım görevlerinden sorumlu olan ulaşım iştirakine haciz işlemi uygulandı. Belediye yönetimine yönelik bir haciz söz konusu değil.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB): Ankara Büyükşehir belediyesi’nde de yönetime karşı bir haciz işlemi uygulanmazken belediyenin iştiraklerine haciz işlemi uygulandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş da daha önce yaptığı açıklamalarla borçların belediyenin kendisine değil, iştiraklere ait olduğunu belirtmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB): İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İBB ya da iştirak şirketlerinin hesaplarına gelen bir bloke ya da haciz işlemi söz konusu değildir” ifadelerine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi: İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise, “Belediyemiz bağlı kuruluş ve şirketlerinin banka hesaplarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan haciz işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca Belediyemiz Sosyal Güvenlik Kurumu ile iki şirket için yapılandırma yapmış, 3 şirket için de yapılandırma süreci devam etmektedir” denildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Mersin Büyükşehir belediyesi’nden edinilen bilgiler ışığında, belediye yönetimine yönelik bir haciz bulunmuyor. Söz konusu haciz, belediyenin Personel Şirketleri hesabına gönderilmiş durumda. Belediye, durumun netleşmesinin ardından bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

Şişli Belediyesi: Aynı şekilde Şişli Belediyesi yönetimine gönderilmiş bir haciz işlemi bulunmuyor. Haciz, edinilen bilgiye göre Şişli Belediyesi'ne bağlı Kentyol AŞ nin ticari ve maaş hesaplarına uygulandı. Hesaplardaki mevcut miktarlara bankalar tarafından bloke konuldu.

''BU İKİYÜZLÜLÜK KABUL EDİLEMEZ''

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. “AKP’nin kamu hukukunu siyasi sopaya dönüştürdüğünü” söyleyen Taşçıer, “AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘muhalefet belediyelerini silkeleyin’ talimatının gereğini 5 gün sonra yerine getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın bu tutumu hukukun, adaletin ve devlet ciddiyetinin tamamen yok edildiğinin apaçık kanıtıdır. AKP’nin ceza hukukundan sonra kamu hukukunu da siyasi sopaya dönüştürme niyetini ortaya koymuştur” dedi. AKP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin galip gelmesini “hazmedemediğini” vurgulayan Taşçıer, “Gerçekler ortadadır! 2023 sonunda tüm belediyelerin prim borçları, SGK’nın bütün gelirlerinin yalnızca %3'ünü oluşturmaktaydı. Bu borçların sosyal güvenlik sistemi üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığı da yine bizzat Bakan Işıkhan tarafından 2023 yılında TBMM çatısı altında, Bakanlığının bütçe görüşmeleri esnasında ifade edilmişti. Ne değişti? Amaç belediyelerimizi çalışamaz hale getirerek vatandaşın hizmet almasını engellemektir. AKP, kendi yönetimindeki belediyelerin borçlarını görmezden gelirken, muhalefet belediyelerini hedef almaktan geri durmamaktadır. Bu adaletsizlik, bu ikiyüzlülük kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

''UTANMADAN BELEDİYELERİN PRİM BORÇLARI DİYORLAR’'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın muhalefet belediyelerine baskı kurduğunu söyleyen Taşçıer, şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlık SGK’nın Sayıştay raporlarına konu olan milyonlarca liralık yolsuzluklarına neden göz yummuş? SGK 1 yıllık kira sözleşmesi yapmış, 45 yıllık kullanım hakkı vermiş. Hak mı bu? Para kimin cebinden çıkmış? Emeklinin sefalet düzeyinde kalan aylığından çıkmış. Ay sonunda evine götüremediği etten çalmışlar. Ama utanmadan Belediyelerin Prim borçları diyorlar. Oysa ortada affedilen 3 trilyon liralık bir vergi var. Bu parayla 8 milyondan fazla emeklinin aylığı 30 bin liraya çıkarılabilirdi. Yapıldı mı? Hayır. AKP eliyle kamu kaynakları yandaşa, ranta, şatafata peşkeş çekildi. Bu uygulamalar, AKP’nin çökmüş siyasi ahlakının ve tükenmiş yönetim anlayışının sonucudur. Çalışanların maaşlarını ödeyemez hale getirmek, sosyal hizmetleri aksatmak, belediyeleri kilitlemek isteyen bu kirli talimatlara, kayyımlara boyun eğmedik, bunda sonra da eğmeyeceğiz”