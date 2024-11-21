Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası'nda robotları üretime dahil etti

Yayınlanma: 21.11.2024 - 14:25

Güncelleme: 21.11.2024 - 14:26

Eskişehir'de 2000 yılında faaliyete başlayan Halk Ekmek, yenilikler ve yatırımlarla yoluna devam ediyor. Şubat ayında 5 bin metrekare kapalı alana sahip yeni fabrikasına taşınan Halk Ekmek’te Kasım ayı itibariyle üretimde robot teknolojisi de devreye alındı. Üretim sırasında ekmeğe bıçak atma işleminin artık robotlar tarafından yapıldığını ifade eden Halk Ekmek yetkilileri, robotların saatte 5 bin 300 adet bıçak atma işlemi yapabildiğini belirtti.

"UZUN VADEDE İŞ GÜCÜ MALİYETLERİNİ AŞAĞI ÇEKMEYİ HEDEFLİYORUZ''

Yetkililer, "Yeni fabrikamız ile birlikte teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. Hem verimliliği artıracak hem de uzun vadede tasarruf sağlayacak robot teknolojisini fabrikamızda kullanmaya başladık. Üretim sırasında bıçak atma işlemini insan gücüyle yaparken, bu teknoloji sayesinde iş gücünü yüzde 66 oranında aşağıya çekiyoruz. Robotlar, başlangıçta yüksek bir yatırım gerektirse de uzun vadede iş gücü maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefliyoruz. Standartlara uygun ürün üretiminde daha başarılı olan robotların, hata payının da düşük olması sebebiyle verimliliğin daha da artacağını düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.