İstanbul Halk Ekmek'te pide fiyatları ne kadar? İstanbul Halk Ekmek'te pide gramajı ne kadar?

İstanbul Halk Ekmek'te ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek'te pidenin fiyatını ve gramajını açıkladı. Peki, İstanbul Halk Ekmek'te pide fiyatları ne kadar? İstanbul Halk Ekmek'te pide gramajı ne kadar?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.03.2024 - 16:11
İstanbul Halk Ekmek'te pide fiyatları ne kadar? İstanbul Halk Ekmek'te pide gramajı ne kadar?
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Halk Ekmek'te satılacak olan ramazan pidesinin fiyatını duyurdu. Peki, İstanbul Halk Ekmek'te pide fiyatları ne kadar? İstanbul Halk Ekmek'te pide gramajı ne kadar?

İHE PİDE FİYATI NE KADAR?

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun" ifadelerini kullandı.


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