Eskişehir’de ‘Dorlion Zeytinyağı’ beğeni toplamaya devam ediyor

Geçmişte şehrin önemli geçim kaynaklarından olan zeytincilik, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında başlatılan “Zeytinciliği Geliştirme Projesi” ile yeni bir aşamaya geçti. Proje ile İç Anadolu’nun Antalya’sı olarak bilinen Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini kapsayan Orta Sakarya Vadisi’nde, 257 çiftçiye 32 binden fazla zeytin fidanı dağıtıldı. Zeytincilik geçmişi olan vadide üretimle birlikte üreticilere yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları yürütüldü.Sarıcakaya Laçin mahallesinde belediyeye ait araziye zeytin fidanları dikildi. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya’nın danışmanlığında başlayan proje, kısa sürede meyvelerini verdi. 2022 Kasım ayı erken hasat döneminde 1 üreticiden 227 kilogram zeytin alınarak 27 litre zeytinyağı elde edilmesiyle başlayan proje; Ekim 2023 erken hasat döneminde 21 üreticiden alınan yaklaşık 10 ton zeytinden bin litre sağlık bileşeni yüksek, içimlik zeytinyağı üretimi ile devam etti. 100 ml ve 250 ml’lik şişelerde belediyenin üretici marketlerinde satışa sunulan içimlik zeytinyağlarının yapılan testlerinde Türkiye’de ölçülmüş en yüksek değerlerine sahip natürel sızma zeytinyağlarından biri olduğu belirlendi.

PATENTİ ALINDI

Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapan belediye, 1 Temmuz 2024’te zeytinyağının adını Dorlion olarak tescil ettirdi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2024 erken hasat döneminde de 28 üreticiden 13 bin 500 kg zeytin meyvesi alarak 1300 litre içimlik zeytinyağı üretimi gerçekleştirdi. Yakalanan başarı üzerine, Kasım-Aralık 2024 olgun hasat döneminde 15 üreticiden 29 ton zeytin alınarak 5 bin 500 litre zeytinyağı üretildi. 5 litrelik tenekelere dolum yapılan yemeklik Dorlion zeytinyağı yine Üretici Marketler aracılığı ile yurttaşlarla buluştu.

‘KIRSAL KALKINMAYA ÖNEM VERİYORUZ’

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin destekleriyle bölgede üreticilerin güç birliği yapmasını sağlayacak Zeytin Üreticileri Birliği, Ocak 2025 tarihinde resmen kuruldu. Zeytinyağı kalitesi konusunda farkındalık yaratan belediye, Zeytindostu Derneği’nin düzenlediği 18. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nda büyük beğeni topladı. Etiketsiz şişelerle yapılan ve noter huzurunda kodlanan, tamamen kör tadım yöntemiyle gerçekleştirilen yarışmada uzmanlar objektif bir değerlendirme yaptı. Her bir damlada kaliteyi en üst seviyede arayan bu prestijli yarışmada Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin tescilli markası Dorlion, üç ayrı hasat çeşidiyle ödül alarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Projenin geldiği noktanın çok değerli olduğunu ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Kırsal kalkınmaya büyük önem veriyoruz. Bu konuda gerek altyapı gerek üstyapı çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Özellikle kırsaldaki nüfusun korunması, genç nüfusu kırsala çekmek için gayret gösteriyoruz. Fide ve fidan desteği, yem ve hububat desteği, canlı hayvan desteği, ekipman, tohum ve hasat, plastik kasa desteği gibi birçok alanda çiftçimizin yanında oluyoruz. Bir diğer adımımız ise şehrimizin önemli geçim kollarından biri olan ancak unutulmaya yüz tutmuş zeytinciliği yeniden canlandırmak oldu” dedi.



