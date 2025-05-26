Geçmişten Geleceğe, Sandıktan Sahneye: Elmadağ Belediyesi'nin Çinti Festivali başlıyor

Elmadağ Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Üç Kuşak Çinti Festivali, bu yıl da Halk Eğitim Sergisi Açılışı; çinti yarışması, müzik, eğlence ve sürprizlerle dolu programıyla Ankaralılarla buluşacak. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festival yarın Elmadağ Belediyesi Kültür ve Sanat Merkesi'nde saat 17'de başlayacak. Türk örf ve adetlerini yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen etkinlikte birbirinden güzel sahne gösterileri yer alacak.