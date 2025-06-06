Göynük'teki tarihi hamam yeniden açıldı

2013 yılından bu yana kapalı olan, Bolu'nun Göynük ilçesindeki tarihi öneme sahip Gazi Süleyman Paşa Hamamı, onarım ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Açılış törenine Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Cumhuriyet Başsavcısı Seçil Yargıcı Battal, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Ahmet Nuri Tanılır, iş insanları Bülent Özgül ve Aylin Özgül, siyasi parti ilçe başkanları, demokratik kitle örgütü temsilcileri, muhtarlar ve yurttaşlar katılım sağladı.

Belediye başkanı Ali Oral hamamın açılışa ilişkin, "Bu önemli günde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, tarihi hamamımızın ilçemize hayırlı olmasını temenni ederiz" ifadelerini kullandı.



