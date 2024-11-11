İBB Meclisi’nde gerginlik: Meclis üyeleri birbirine su, defter ve dosya fırlattı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 16:26

Güncelleme: 11.11.2024 - 17:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin kasım ayı birinci oturumu Saraçhane’deki belediye binasında yapılıyor.

Oturumun başlangıcında AKP grubunun verdiği soru önergeleri tartışma konusu olurken oturumu yöneten Meclis 1.Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP’li meclis üyeleri, AKP grubunun verdiği 6 adet soru önergesinin fazla uzun olduğu ve uygunsuz ifadeler içerdiği gerekçesiyle AKP’li üyelere tepki gösterdi.

SU ŞİŞESİ, DEFTER, VE DOSYALAR HAVADA UÇUŞTU

Soru önergeleri verilirken söz alan İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, Belediye Çalışma Yönetmeliği’nden bir madde okuyarak AKP’li üyelerin yönetmeliğe uygun davranması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine AKP’li meclis üyeleri Sakalar’a tepki gösterirken AKP ve CHP’li üyeler arasında sözlü tartışmalar başladı. Sözlü tartışmalar itişmelere sebep olurken çıkan arbedede meclis üyelerinin birbirlerine su şişesi, defter ve dosya fırlattıkları görüldü. Çıkan kavga üzerine oturumu yöneten Aslan, oturuma 15 dakika ara verildiğini söyledi.

ANKARA'DAKİ TARTIŞMA İBB'YE SIÇRADI

Oturumda yaşanan gerginlik öncesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) devam eden konser tartışmaları İstanbul’a da taşındı. Soru önergesi için söz alan AKP Sultanbeyli Meclis Üyesi Zehra Kaya, İBB’nin konser ve organizasyon bütçesinin 6 milyar TL olduğunu söyleyerek bu alandaki gider kalemlerinin ayrıntılı olarak açıklanmasını istedi. Kaya’dan sonra söz alan İBB CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan ise 2015 yılından bu yana konser ve etkinliklere harcanan miktarların dikkatli şekilde incelendiğini ve mevcut İBB yönetiminin, göreve geldiği 2019 yılının ikinci yarısından itibaren konser ve etkinlikler için 2015-2019 yılları arasında görev yapan AKP yönetiminden yüzde 50 daha az para harcadığını söyledi. Özcan, AKP’nin yönettiği 2015 ve 2019 yılının ilk yarısındaki dönemde geçen 54 ayda konser ve etkinlikler için toplam 467 milyon dolar harcandığını, 2019 ve 2024 yılları arasındaki dönemde ise CHP’li İBB yönetiminin bu alanda yaptığı harcamanın toplam 325 milyon dolar olduğunu ifade ederek “Milli bayramları coşkuyla kutlamamızdan bu kadar rahatsız olunmaması gerekir” dedi.