İBB’den kadınların iş yaşamına destek: Kent lokantaları yurttaşa nefes oldu

Başta çalışan ve öğrencilerin ağırlıkla yer aldığı lokasyonları belirleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent lokantaları hizmete açtı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:45
İBB’den kadınların iş yaşamına destek: Kent lokantaları yurttaşa nefes oldu
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Tamamında kadın personellerin çalıştığı kent lokantalarımızda tüm hizmetlerin yanında kadın istihdamına da önem verilerek daha çok kadının iş yaşamına katılması destekleniyor. 

Çorba, ana yemek, yardımcı yemek, ekmek ve sudan oluşan menülerin tamamı 10 kent lokantasında 40 TL üzerinden satışa sunulurken her gün fiks menü olarak uzman diyetisyenlerin yönlendirmeleriyle belirlenen yemekler tam bir menü şeklinde servis ediliyor.

 

 

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