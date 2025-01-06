İBB'den sübvansiyon rekoru: Yolcu başında 25.7 lira destek

Yayınlanma: 06.01.2025 - 19:47

Güncelleme: 06.01.2025 - 19:47

İBB UKOME Ocak ayı toplantısında yüzde 46.09'luk toplu taşıma zammı teklifi reddedildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, yeni zam oranının alt komisyonlarda yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Yıllık 1.4 milyar yolculuğun gerçekleştiği İstanbul’da yalnızca İETT’nin 1 yolcu başına maliyeti 2018 yılında 3.4 TL iken, 2024 yılında bu rakam 36.2 TL’ye yükseldi. Bu yüksek maliyetle birlikte İBB'nin sübvansiyonu da rekor derecede arttı.

YÜZDE 2000 ARTIŞ

Yolcu başına gelirin 10.7 lira, giderin 36.2 lira olmasıyla yolcu başına sübvansiyon ihtiyacı 25.5 liraya ulaştı. Toplamda 2018 yılında 1,7 milyar TL olan sübvansiyon miktarı, 2024 yılı itibarıyla 35,7 milyar TL’ye oldu. Oransal artış son 6 yılda yüzde 2000 olurken toplu taşıma hizmetlerinin sürdürülebilirliği için yapılan bu düzenleme, aynı zamanda İBB’nin maliyetlerini de astronomik miktarda arttırdı.

Öte yandan 0-4 yaş arasında çocuğu olan annelere ve iş arayanlara yönelik ücretsiz ulaşım uygulamaları İBB tarafından hayata geçirildi.

EN ÖNEMLİ GİDER YAKIT

Yolcu başına gelir ve gider arasındaki makasın olumsuz anlamda açılmasındaki en büyük etkenlerden birisi mazot fiyatlarındaki artış ve Türk Lirasının değer kaybı oldu. Geçmişte 1 tam bilet ücreti 1 dolara denk gelirken, bugün 20 TL yaklaşık 0,57 dolara geriledi. Ağustos 2023’te 22 TL olan 1 litre mazot, Ocak 2025’te 44,74 TL’ye ulaştı. Bu süreçte mazot fiyatlarındaki artış yüzde 131,5 olarak kaydedildi.