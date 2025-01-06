Son Dakika... İBB’nin toplu ulaşıma zam teklifi reddedildi

Yayınlanma: 06.01.2025 - 11:39

Güncelleme: 06.01.2025 - 11:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 2025 yılındaki ilk toplantısında İBB tarafından toplu ulaşım için teklif edilen yüzde 46’lık zam, toplantıda reddedildi.

İBB, toplantıda yüzde 46’lık bir zam önerisinde bulunurken Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun zam talebi yüzde 60 oldu. UKOME’deki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi Serdar Yücel ise zam teklifi için rakam açıklamadı.

İstanbul’da toplu ulaşıma yapılması planlanan zam, bu hafta alt komisyonda tekrar görüşülecek.

MEVCUT TOPLU ULAŞIM FİYATLARI

İstanbul’da mevcut toplu ulaşım ücretleri şu şekilde:

Tam bilet: 20 TL

Öğrenci: 9.76 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 14,32 TL

Öğrenci abonman: 282,5 TL

Tam abonman: 1569 TL

Metrobüs Tam: 29,68 TL

Metrobüs Öğretmen ve 60 yaş 16,28 TL

Metrobüs Öğrenci 9,76 TL

Toplantıda paylaşılan bilgiye göre, toplu taşımalarda tam bilet oranı azalırken geçtiğimiz yıl toplu ulaşım kullanan yolcuların yalnızca yüzde 20’si tam bilet sahibiydi.