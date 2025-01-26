İmamoğlu saat verdi: "Çarpıcı bilgiler paylaşacak"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 10.00'da 'yaşanan hukuksuzluklara' ilişkin basın toplantısı düzenleyerek önemli bilgiler paylaşacağı aktarıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın saat 10.00'da basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
Basın toplantısı, İBB Saraçhane Başkanlık Binası Fuaye Salonu'nda gerçekleşecek.
İmamoğlu'nun iletişim ekibinden yapılan açıklamada, İBB Başkanı'nın "yaşanan hukuksuzluklara ilişkin kamuoyunun ilk kez duyacağı önemli ve çarpıcı bilgileri paylaşacağı" ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Rıza Akpolat, tutuklanmıştı. Beşiktaş Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili seçildi.
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