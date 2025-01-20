Ekrem İmamoğlu'na 'Akın Gürlek' soruşturması: Kendisine soruşturma açıldığını böyle öğrendi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Akın Gürlek ile ilgili sözleri nedeniyle" hakkında soruşturma açıldığını konuşmacı olarak davet edildiği Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'nde öğrendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bugün katıldığı etkinlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
İmamoğlu, hakkında soruşturma açıldığını konuşmacı olarak davet edildiği Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli sırasında öğrendi.
O anlar etkinlikteki katılımcılar tarafından görüntülendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu hakkında jet soruşturma!
- O anları anlattı, görüntüleri ortaya çıktı!
- Bir haftadır haber alınamıyordu: Evinde ölü bulundu
- Dili ve kulakları kesildi, başına baltayla vuruldu!
- CHP Gençlik Kolları Başkanı'na soruşturma!
- Kapansın tarikatlar kurtulsun Müslümanlar
- 'Adayımız hazır' sözü üzerine açıklama
- 'Öcalan ev hapsine çıkmalı mı?'
- Ünlü spor spikeri maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
- Celal Şengör'den, Erdoğan için ilginç ifadeler