İmamoğlu'ndan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin taziye mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartalkaya'da yaşanan otel yangınına ilişkin taziye mesajı yayımladı.

İmamoğlu'ndan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin taziye mesajı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:33

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, faciaya ilişkin taziye mesajı yayımladı. 

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelere başsağlığı ve yaralılara acil şifa diliyorum. Bu üzücü olayda dileğimiz vefat sayısının artmaması ve yaralıların sağlığına kavuşması. Geçmiş olsun."


Etiketler: #ibb #Kartalkaya #Yangın

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