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Kadirli Belediyesi'nden çevrimiçi ve ücretsiz sağlık hizmeti: 'Belediyen Yanında'

Kadirli Belediyesi'nden çevrimiçi ve ücretsiz sağlık hizmeti: 'Belediyen Yanında'

4.06.2025 18:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ankara
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Kadirli Belediyesi'nden çevrimiçi ve ücretsiz sağlık hizmeti: 'Belediyen Yanında'

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar "Sözümüz sağlık yolumuz insanlık" diyerek "Belediyen Yanında" uygulamasını başlattıklarını duyurdu.

Osmaniye Kadirli Belediyesi yeni bur uygulama hayata geçirdi. Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar "Sözümüz sağlık yolumuz insanlık" diyerek "Belediyen Yanında" uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Uygulama sayesinde yurttaşlar hekimlerine çevrimiçi ve ücretsiz bir şekilde muayene olabilecek.



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