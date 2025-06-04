Osmaniye Kadirli Belediyesi yeni bur uygulama hayata geçirdi. Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar "Sözümüz sağlık yolumuz insanlık" diyerek "Belediyen Yanında" uygulamasını başlattıklarını duyurdu. Uygulama sayesinde yurttaşlar hekimlerine çevrimiçi ve ücretsiz bir şekilde muayene olabilecek.
Kadirli Belediyesi'nden çevrimiçi ve ücretsiz sağlık hizmeti: 'Belediyen Yanında'
Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar "Sözümüz sağlık yolumuz insanlık" diyerek "Belediyen Yanında" uygulamasını başlattıklarını duyurdu.
4.06.2025 18:23:00
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Cumhuriyet/Ankara
Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar "Sözümüz sağlık yolumuz insanlık" diyerek "Belediyen Yanında" uygulamasını başlattıklarını duyurdu.
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