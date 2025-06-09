Katliam yasasına yanıt Gerze’den: ‘Hav Hav Sokak’, ‘Pati Park’

Sinop'ta Gerze Belediyesi, Gerze sahilinde yalnızca köpek sahipleri tarafından kullanılacak şekilde park düzenlemesi yaptı. “Pati Park” adı verilen park alanı, köpeklerin eğitimi ve eğlenceli vakit geçirebilmelerine olanak veren çok sayıda gereçle donatıldı. Belediye meclisince de ilerleyen günlerde hizmete sokulacak olan yeni hayvan barınağına giden iki sokaklardan birine “Hav Hav Sokak” diğer sokağa da “Miyav Miyav Sokağı” adı verildi.

‘BU BİR KARŞI DURUŞ BİÇİMİ'

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı Gerze’de yaşayan nüfusun tamamına yakınının çevreci, insan ve hayvan haklarına saygılı insanlar olduğunu belirterek şunları kaydetti: