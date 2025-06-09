Katliam yasasına yanıt Gerze’den: ‘Hav Hav Sokak’, ‘Pati Park’

Sinop'ta Gerze Belediyesi, Gerze sahilinde yalnızca köpek sahipleri tarafından kullanılacak şekilde park düzenlemesi yaptı. “Pati Park” adı verilen park alanı, köpeklerin eğitimi ve eğlenceli vakit geçirebilmelerine olanak veren çok sayıda gereçle donatıldı. Belediye meclisince de ilerleyen günlerde hizmete sokulacak olan yeni hayvan barınağına giden iki sokaklardan birine “Hav Hav Sokak” diğer sokağa da “Miyav Miyav Sokağı” adı verildi.
‘BU BİR KARŞI DURUŞ BİÇİMİ'
Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı Gerze’de yaşayan nüfusun tamamına yakınının çevreci, insan ve hayvan haklarına saygılı insanlar olduğunu belirterek şunları kaydetti:
“Türkiye’nin en büyük sermaye gruplarından birinin Gerze’de termik santral hayalleri vardı. Gelip arazileri bile satın almışlardı. Ancak Gerze halkı onların o hayallerini söndürdü ve geldikleri gibi gittiler. Gerze direnmeyi bilir. Toplum tarafından kabul görmeyen bir takım yasalara direnmenin, o yasalara karşı duruş sergilemenin bin bir yolu vardır. Bazen barışçıl eylemler, bazen tek başına hareketsiz saatlerce heykel gibi sessiz protestolar hepsi birer yöntemdir. Bazen de bir park yapar adını ‘Pati Park’ dersiniz ya da sokaklarınızın isimlerini hav havla ya da miyav miyavla donatırsınız. İşte bunlar da katliam yasalarına karşı bir duruş, bir algı yaratma biçimi ve eylemidir. Bugün istenmeyen bu yasa yürürlükte, ancak yakın gelecekte sokak dostlarımız yine özgür olacaklardır. Bize düşen o güne kadar hassasiyetlerimizi çeşitli yol ve yöntemlerle gündemde diri tutmaktır.”