Konyaaltı Belediyesi'nin Kış Spor Okulları sertifika töreniyle tamamlandı: Çocuklara sertifikalarını Başkan Kotan verdi

Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki tüm yurttaşları dört mevsim boyunca sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Kış Spor Okulları’nın 2’nci dönemi gerçekleşen sertifika töreniyle tamamlandı. Kursları başarıyla tamamlayan çocuklara sertifikalarını, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan verdi. Ayrıca, Konyaaltı Belediyesi Toros Spor Tesisleri’nde gerçekleşen törenden önce çocuklar için özel hazırlanan alanda etkinlikler de düzenlendi. Öte yandan çocuklarına destek olmak için törene katılan aileler, kurslar için Başkan Kotan’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

'SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ'

Gerçekleşen sertifika töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Aylarca kurslarımıza başarıyla katılan çocuklarımızı ve onlara destek olan ailelerini tebrik ediyorum. Çocuklarımız için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz” dedi. Ekonomik baskılara ve kesintilere rağmen ilçeyi kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturduklarını aktaran Kotan, “Çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin başarılı olmasını istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda ve ilkelerinin izinde gitmeye devam edeceğiz. Yolunuz da bahtınız da açık olsun” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARDAN KOTAN'A TEŞEKKÜR

Kurslara judo branşında katılan ve başarıyla tamamlayan Cesur İnan Olcay, tüm öğrenciler adına bir teşekkür mektubu okudu. Minik Cesur okuduğu mektubunda şu ifadeleri kullandı: “Burada çok şey öğrendik. En çok da yeni arkadaşlar edinmeyi sevdim. Bu kurslarda bizleri bir araya getirdiğiniz için Başkanımıza ve öğretmenlerimize tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Başkanım, bizlerin daha çok arkadaşı olması için bütün kurslarımızın devam etmesini istiyoruz.”

KURSLAR DEVAM EDECEK

Cesur’un okuduğu mektubun ardından Başkan Kotan da çocukları kırmayarak, kursların artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.