Muğla’da yeni başlangıçlar

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:53

Güncelleme: 24.02.2024 - 20:08

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı gösterildiği kette Tamer Mandalinci da Bodrum için listeye yazıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı Ahmet Aras’ın adaylığı coşkuyla karşılandı. Kentin tüm mahallelerinde temaslarda bulunan Aras, “Cennet Muğla’mızın her köşesini kendi evim gibi görmek, her Muğlalıyı öz ailemden biri olarak kabul etmek, iyi ve kötü günlerinde daima yanlarında olmak, haklarını korumak, vazgeçilmezim olacak” dedi.

Kentte aday gösterilen tek mevcut başkan olan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, aynı sorumlulukla çalışmalarını sürdüreceğini aktardı. İlçede seçim çalışmalarına devam eden Karaca, “Fethiye bütün altyapısı tamamlanmış, geleceğe güvenle bakan bir şehir haline gelecek” diye konuştu.

Ahmet Aras’ın yerine Bodrum Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Tamer Mandalinci, yurttaşlarla bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti ve şunları söyledi, “Bodrum’da yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Bodrum’da başlayan bu yolculuk Muğla’da Ahmet Aras başkanımla taçlanacak. Sosyal demokrat belediyeciliğin bayrağı Bodrum’da ve Muğla’da dalgalanmaya devam edecek.”