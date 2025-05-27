Şenkaya'da 'Kültür, Sanat ve Bal Festivali': 18 Temmuz'da başlıyor

Erzurum'un Şenkaya Belediyesi, geleneksel hale gelen ve bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Kültür, Sanat ve Bal Festivali'ni yapmaya hazırlanıyor. 18-19-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin ilk gününde Allahuekber Şehitliği’ne yürüyüş düzenlenecek. Diğer iki gün ise Şırankes Mesire Alanında; konserler, kültürel etkinlikler ve çeşitli gösterilere sahne olacak.

Festival kapsamında peynir, kete, katmer, bişi, yerel meyve ve sebzeler katılımcılarla buluşacak, yöresel lezzetler festivalin önemli bir parçası olacak. Bunun yanı sıra, halk aşıkları ve sanatçılar da festivalde yer alacak. Katılımcılar, geleneksel türküler ve sanat dolu etkinliklere tanıklık edecek. Festivalde yer alacak sanatçılar ilerleyen günlerde açıklanacak.

Şenkaya Belediyesi; bölgenin doğal güzelliklerini, kültürel dokusunu ve bal üretimini tanıtmayı hedeflediği bu etkinlikle, halkın birlik ve beraberlik içinde keyifli vakit geçirmesini amaçlıyor.







