Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan SGK borcu mesajı: 'Sayın bakanımla bu işi konuştum, el sıkıştım'

Yayınlanma: 09.01.2025 - 19:33

Güncelleme: 09.01.2025 - 19:33

SODEM (Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği) ve Şişli Belediye Başkanı Şahan, Şişli Belediyesi’nin Maçka yerleşkesindeki tesislerde ulusal ve yerel medyadan çok sayıda gazeteci ile kahvaltıda buluştu. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Şahan, demokrasinin en büyük güçlerinden birinin basın olduğuna vurgu yaptı.

Şişli Belediyesi’nin SGK borcunun ödenmesine ilişkin yol haritasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sunduklarını söyledi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Şahan, kayyum iddialarıyla ilgili bir soruya ise “Bu kayyum işlerine vereceğimiz yanıt; hizmet olacak” şeklinde konuştu.

"EL SIKIŞTIK"

Programda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Şişli Belediye Başkanı Şahan, önemli mesajlar verdi.

Şişli Belediyesi’nin SGK borçlarıyla ilgili bir soru üzerine Şahan, göreve gelir gelmez ilk Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan bir randevu alarak konuyu görüştüklerini aktardı. Şahan, şunları söyledi:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na gidip SGK borcunun nasıl kapatacağımıza ilişkin bir yol haritasını bir çözüm yoluyla kendisine sundum. Ama burada kurumların birbiriyle konuşması gerekiyor. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Şişli Belediyesi hatta Sarıyer Belediyesi… Çünkü Sarıyer’de Şişli’nin de ortak bir mülkiyetinin olduğu bir alanla ilgili konuştuk. Yetki bakanlıkta. El sıkıştık. Türkiye'de kurumların birlikte bir konuya çözüm üretme uyum kapasite sorunu var. Sadece Şişli'nin ve Sarıyer'in SGK borcunu kapatacak modelde bile dört beş kurumun senkronize uyum içinde çalışması gerekiyor ki bu işi çözelim.

“YOL HARİTASINI SUNDUK”

Ben sayın bakanımla bu işi konuştum. El sıkıştım. Bütün ön çalışmayı yaparak yani tüm ön çalışmayı üstlenerek de yol haritasında adım adım anlatarak da hem Bakanlığa, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na hem Sayın Vali ile de bu işi konuştuk. Bu işi bir yere getirdik. Yani benim gördüğüm çözülüyor. Ha çözülmezse çıkar anlatırım. Yani böyle böyle yaptık. Şeffaf açık bir şey bu. Bakana bir yol haritası sunduk. Sayın Bakan'a. Sayın Bakan kabul etti. Teknik bütün altyapı çalışmasını biz yaptık. Bir taraftan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunduk. Şu anda iki bakanlık arasında konu. İşin açıkçası. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dan randevu bekliyorum. Israrla randevu istiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Gelecek hafta inşallah bir görüşmeniz olacak. Eğer bu konuyu çözersem Şişli'nin SGK borcunu kapatmış oluyoruz. “

“KAYYUM İŞLERİNE VERECEĞİMİZ YANIT HİZMET OLACAK”

Bir gazetecinin Şişli Belediyesi’ne kayyum atanacağı iddialarıyla ilgili olarak ise Başkan Şahan, “Samimiyetle söylüyorum, gündemimde değil. Şimdi bu siyasiler ve bürokratlar üzerinde yaratılmak istenen bir anksiyetedir. Bir bürokrat olarak söyleyeyim, bu tip söylemler bürokraside bir imzayı üç gün geciktirir, bürokraside üç gün geciken bir imza hizmette altı ay gecikir. Esenyurt'a kayyum atandığının ertesi günü sabahın ilk saatlerinde ben kendi bürokratlarımla bunu toplantısını yaptım. ‘Herkes tam motivasyon. Biz buradayız ve artık sahamın gerçek sorunları var. Tam da bunun için daha hızlı hizmet üreteceğiz’ dedik. Dolayısıyla bunun yanıtını zaten verdiğimizi düşünüyoruz. Nasıl verdik? Yine kent lokantası açtık, kreş temeli attık, AKOM temeli attık, üç kreş temeli attık, kent kafelerimizi açtık, kent marketi açtık. Bu kayyum işlerine vereceğimiz yanıt hizmet olacak" dedi.