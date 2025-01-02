Şişli'de 40 dakikada 48 bin TL'lik hırsızlık

Yayınlanma: 02.01.2025 - 09:54

Güncelleme: 02.01.2025 - 10:46

Yaklaşık bir hafta önce Şişli’de Saadettin Arslan’a ait terzi dükkanında meydana gelen olayda, bir kişi pantolon paçasını yaptırmak için müşteri olarak dükkana geldi. İlk gelişinde paça yaptıran şüpheli, iki gün sonra tekrar dükkana geldi ve kendisini bir müşterisiyle tanıştıracağını söyleyerek dükkanda oyalanmaya başladı.

Şüpheli, yaklaşık 40 dakika boyunca çeşitli bahanelerle dükkanda kaldı ve terziyi meşgul etti. Bu sırada askıda duran bir çantayı fark eden şahıs, çantanın içinde bulunan ve terzinin alacaklarından topladığı paraların bulunduğu zarfları gözüne kestirdi. Terzinin kumaş kestiği bir anda harekete geçen şüpheli, içinde toplam 48 bin lira bulunan zarfları çantasına koyarak dükkandan ayrıldı.

Paranın çalındığını fark eden Saadettin Arslan, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde hırsızın terziyi oyalarken parayı nasıl çaldığı açıkça görüldü.

"EMEĞİM, KİRAM, HER ŞEYİM GİTTİ"

Olayla ilgili konuşan terzi Saadettin Arslan, “Paça yaptırmak bahanesiyle geldi. Sonra tekrar gelip müşterim var dedi, bekledi. Beni meşgul ederken askıdaki çantadan parayı aldı. 48 bin lira, cüzdanım ve kredi kartlarım gitti. O parayla kiramı ödeyecektim. Bankaya borcum vardı. Emeğim gitti,” diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Terzinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler delil olarak değerlendiriliyor.