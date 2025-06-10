‘Tarım ve turizmi entegre edeceğiz’

Ankara’nın yeşil, doğal ve renkli ilçesi Güdül, turizmiyle ve yöresel ürünleriyle dikkat çekiyor. İç Anadolu bölgesinin ilk, Ankara’nın tek sakin ilçesi olan Güdül, tarihsel ve tarımsal anlamda turizmde değeri yemyeşil doğasıyla biliniyor. Gazetemiz Cumhuriyet için makam odasını açan ve sorularımızı yanıtlayan Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, ilçede yönetimde geçirdikleri ilk yılı ve bölgenin önemli değerlerini anlattı.

‘GÜDÜL BİR CUMHURİYET İLÇESİDİR’

Güdül’ün cumhuriyet ilçesi olduğunu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılapları izinde giden bir Anadolu ilçesi olduğunu söyleyen Doğanay, göreve geldiklerinde ilçede ekmek fırını olmadığını söyledi. Doğanay, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) de destekleri vardı. Ekmek fırını yaptık. Artık köylere aracımızla sıcak ekmek götürüyoruz” dedi.

ATA MESLEĞİ LEBLEBİCİLİK

Güdül’ün leblebisiyle meşhur olduğunu, ilçede ata mesleği olarak leblebilicik yapıldığını belirten Doğanay, “Leblecilik zanaatı unutulmaya yüz tuttu. ‘Bunu tekrar kazandıracağız’ dedik. Bu bağlamda kadın kooperatifi kurduk. Belediyemizden de bu işten anlayan personelimizi görevlendirdik. Şimdi iki tane imalathanemiz var leblebi imalatı yapıyor. Kadın kooperatiflerimiz, Türkiye’nin çeşitli yerlerine leblebi gönderiyor” diye konuştu.

‘ÜRETİME SAHİP ÇIKIYORUZ’

Ankara’nın 5 simgesinden biri olan tiftik keçisinin en fazla bulunduğu ilçenin Güdül olduğunu vurgulayan Doğanay, bu üretime sahip çıktıklarını belirtti. Doğanay, Güdül’de değerlendirilmesi gereken çok fazla kültürel ürün olduğunu söyleyerek “Burada ilçemiz konumu itibarıyla bir sanayi bölgesi değil ama tarım alanları, tarihi değerleri, İnönü Mağaraları, Sorgun Göletleri, yer altı kaynaklarımız var. Bunları birlikte kullanarak tarım ve turizmi birbirine entegre ederek ilçe ekonomisine katkı sağlayacağız. Bugüne kadar bunlar kullanılmamış. Güdül ne tarımdan ne de turizmden hak ettiği payı alamadı” dedi.

‘AİLE YAŞAM MERKEZİ KURACAĞIZ’

Lise ve üniversite öğrencilerine kaynak desteği sağladıklarını belirten Doğanay, “Bizim ilçemizde kadın ve çocuklar hayata 1-0 geride başlıyor. Üzülerek söylüyorum; Bir kongre merkezimiz yok. Sömestr tatilinde çoğu ilçede çocuklar sinemaya tiyatroya gitti. Bizim böyle bir imkanımız yok. İnşallah bir aile yaşam merkezi projemiz var. Burada kadın ve çocuklara yönelik projeler, satranç, drama gibi faaliyetler yer alacak. Pilates, aerobik gibi hizmetler oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

‘KİRMİR’E HOYRATÇA DAVRANILMIŞ’

İlçenin temizliği için ilçe çöplüğüne katı atık transfer merkezi kurduklarını söyleyen Doğanay, paket konteynerlerle çöpleri Ankara’ya göndererek ayrışmaya sokacaklarını, söz konusu alanı da ağaçlarla rehabilite edeceklerini söyledi. İnönü Mağaraları ve Kirmir Çayı’na sahip çıkacaklarını belirten Doğanay, “Kirmir’e hoyratça davranılmış. Kirmir’in temizlenmesi için biyolojik arıtma tesisi inşaatına başlayacağız. İhale aşamasına gelmek üzere. Önümüzdeki 3.5 yıllık süreçte bu arıtma tesisiyle Kirmir’e yeniden hayat vereceğiz” diye konuştu.

HAYVANCILIĞA DESTEK

Hayvancılık ve tarım işleriyle uğraşan yurttaşlara sulak, mısır silajı, fide, sıvı gübre, sulama borusu gibi desteklerde bulunduklarını belirten Doğanay, “Beton, inşaat yapılır. Ama şu zor ekonomik süreçte insanların geçimini sağlayabilmesi gerekiyor. Hiçbir babanın evladı karşısında boynunu bükmemesi, annenin mahçup olmaması için sosyal belediyecilik anlaşını ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’tan aldığımız örnekle devam ettiriyoruz” dedi. İlçeye doğalgaz geleceğinin müjdesini veren Doğanay, bu sayede ilçenin nüfusunun artacağını belirtti.

‘GELİRİMİZ YÜZDE 40 KESİNTİYE UĞRUYOR’

Borçlu bir belediye devraldıklarını söyleyen Doğanay, “Bir yandan borçlarımızı ödemeye bir yandan hizmet vermeye çalışıyoruz. Borçlarımızı ödeyip daha güçlü bir belediye kimliği kazandıracağız. Amacımız; ilçemizden gençlerimiz göç etmesin. Kadın ve çocuklar hayata umutla bakıp sıkı sıkı hayata tutunsun. İnsanlar evlerinde mutlu olsun. 54-55 milyon civarında borcumuz vardı. Bunun 25 milyon civarında olan kısmı SGK ve vergi borcuydu. Faiz oranları yüksek. SGK ve vergi borçlarından dolayı gelirimiz yüzde 40 civarında kesintiye uğruyor. Gelen rakamla personel maaşını ödemek bile zor. İlçede vatandaş da sağ olsun destek oluyor. İlçede ekmek fırınımız var. ‘Ekmeği belediyemizden alalım, hem istihdam sağlasın hem de belediye borçlarını ödeyebilsin’ diyorlar” ifadelerini kullandı. Doğanay, “Bunlar ödenecek ama bu kesintiler bizi zor duruma sokuyor. Burada artık siyasi etkiler devreye giriyor. Bizler belediyecilik yapıyoruz. siyasi olarak kimseyi kutuplaştırmadan yapıyoruz. CHP’li belediyeler de bu ülkenin kamu kurumları. Milli Emlak’tan talep ettiğimiz yerler var vatandaşın menfaatine kullanacağımız. Tahsisinde destek istiyoruz. Zamanında çok basit yapılan tahsisler biz olunca zor tahsis ediliyor” dedi.

GÜNDE 500 KİLOGRAM LEBLEBİ ÜRETİLİYOR

Güdül Belediyesi’ne bağlı imalathanelerde, günde 500 kilo leblebi üretiliyor. İmalathanede, tuzlu, çifte kavrulmuş, baharatlı ve sade leblebi üretimi yapılıyor. Gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan leblebi üreticisi Mustafa Akbulut, baba mesleğini devam ettirdiğini söyledi. Uzun yıllardır mesleği yaptığı belirten Akbulut, nesiller boyu işini devam ettireceğini vurguluyor.