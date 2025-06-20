Ziraat odalarından Ayaş Belediye Başkanı Demircioğlu’na ziyaret

Ankara'nın farklı ilçelerindeki ziraat odası başkanları, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu'nu ziyaret etti. Oda başkanları, tarım arazileri üzerine izinsiz kurulan hobi bahçelerinin yıkımıyla ilgili yürütülen çalışmalara tam destek verdiklerini ifade etti. Başkanlar adına konuşan Sincan Ziraat Odası Başkanı Zekeriya Gülmez, Demircioğlu’nun tarım alanlarını koruma konusundaki duruşunu desteklediklerini belirterek, “Başkanım, sizin yanınızdayız. Ayaş ve çevre ilçelerde 3-5 emlakçının çıkarları doğrultusunda düzenlenen protestoları kabul etmiyoruz. Tarım arazilerimizi rant kapısı olarak görüp yok etmeye çalışıyorlar. Kandırılmış vatandaşlarımızı bizlerle karşı karşıya bırakıyorlar. Açılan kaçak kuyular nedeniyle su kaynaklarımız kuruyor. Hayvancılıkla uğraşan köylülerimiz mağdur, hayvanlarımız pınarlardan su içemiyor. Mangal ateşleri yüzünden tarlalarımız yanıyor. Siz yasaları uyguluyorsunuz, biz de bu konuda arkanızdayız. Temennimiz, tüm belediye başkanlarının sizin gibi kararlı bir duruş sergilemesidir" dedi. Demircioğlu da "Bu destek bizim için gerçekten çok kıymetli. Yasal çerçevede, mahkemelerin verdiği kararlar doğrultusunda uygulamalarımıza devam edeceğiz. Hobi bahçeleriyle mücadelemiz sürecek" diye konuştu. ANKARA/Cumhuriyet



