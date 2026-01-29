Sizce Booking’den sonra Airbnb ve benzeri platformların yasaklanması doğru mu?

4 Kişi Katıldı
Kaldı
Katılıyorum. Yerli turizm firmalarının korunması için gerekli
Katılmıyorum. Rekabeti ve uygun fiyatlı konaklama seçeneklerini sınırlar
İlginizi Çekebilir
4702 Kişi Katıldı
20g. 16s. 12d. 11sn. Kaldı
Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
4076 Kişi Katıldı
1g. Kaldı
Sizce bugün gazetecilik ne kadar özgürce yapılabiliyor?
3102 Kişi Katıldı
6g. 19s. 52d. Kaldı
Sizce orman yangınlarının sorumlusu kim?
2386 Kişi Katıldı
Kaldı
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırıp tutuklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?