Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sizce Booking’den sonra Airbnb ve benzeri platformların yasaklanması doğru mu?
Paylaş
Sizce Booking’den sonra Airbnb ve benzeri platformların yasaklanması doğru mu?
Kalan süre:
Yayın tarihi: 29 Ocak 2026
Takip Et:
4 Kişi Katıldı
Kaldı
Katılıyorum. Yerli turizm firmalarının korunması için gerekli
Katılmıyorum. Rekabeti ve uygun fiyatlı konaklama seçeneklerini sınırlar
Paylaş