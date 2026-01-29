Sizce Booking’den sonra Airbnb ve benzeri platformların yasaklanması doğru mu?

Türkiye’de Booking.com yasağının etkileri hala tartışılırken, gözler Airbnb ve benzeri kısa süreli ev kiralama platformlarına çevrildi. Bir yanda haksız rekabetten iddiasıyla şikayetçi olan otelciler ve yerel firmalar, diğer yanda daha uygun bütçeli tatil arayan gezginler... Peki, sizce Booking’den sonra Airbnb ve benzeri platformların yasaklanması doğru mu?