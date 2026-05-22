Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) geçmiş büyük kurultayına yönelik "mutlak butlan" talepli davada verdiği son karar, siyaset ve hukuk dünyasında derin bir tartışma dalgası yarattı. Mahkemenin, delege iradesinin sakatlandığı gerekçesine dayandırdığı bu kritik hüküm, CHP'nin iç işleyişine ve demokratik yapısına yönelik hukuki bir müdahale olarak yorumlanıyor. Kararın zamanlaması ve doğuracağı siyasi sonuçlar, yargı bağımsızlığı tartışmalarını bir kez daha gündeme taşırken; karar, partinin kurumsal kimliği ile demokratik teamülleri üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturma potansiyeli taşıyor. Peki siz CHP Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını nasıl yorumluyorsunuz?