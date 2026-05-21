Son dakika... CHP MYK 'mutlak butlan' kararı sonrası olağanüstü toplandı: 'Genel merkezi terk etmeyeceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayı davasında tedbirli mutlak butlan kararı çıktı.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da 'tedbirli mutlak butlan’ kararı verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi üyelerinin tedbiren göreve dönmesine karar verildi.

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Kararın ardından, CHP MYK olağanüstü toplanma kararı aldı. Tüm kurmayların Özel'in yanına çıktığı öğrenildi.

"GENEL MERKEZİ TERK ETMEYECEĞİZ"

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, partililer "Genel merkezi terk etmeyeceğiz" diyor.

CHP'Lİ VEKİLLER GENEL MERKEZDE YATACAK

CHP'li vekillerin "valizle geldiği" ve bu gece genel merkezde yatacakları belirtiliyor.

CUMHURİYET ANKARA'DAN BİLDİRİYOR...

'Mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nden ilk görüntüler...

GENEL MERKEZ ÖNÜNE MİTİNG OTOBÜSÜ GETİRİLDİ

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ardından CHP Genel Merkezi'ne miting otobüsü getirildi.

SMS İLE "GENEL MERKEZ" ÇAĞRISI

Mutlak butlan kararının ardından CHP'den parti üyelerine gönderilen SMS ile Genel Merkez'de toplanmaları çağrısı yapıldı.

CHP GENEL MERKEZİ ETRAFINA POLİS BARİKATLARI

CHP Genel Merkezi'nin etrafına polis barikatları getirilmeye başlandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YARINKİ İSTANBUL PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Son olarak, Özgür Özel’in yarın yapılacak İstanbul programı iptal edildi.

Öte yandan CHP’nin yarın Giresun’da düzenleyeceği İl Belediye Başkanları toplantısı da iptal edildi.