Trafik sigortasında yeni dönem: Çözüm mü, yeni yük mü?
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Hasar ve tazminat süreçlerini hızlandıran olumlu bir adım
Araç sahipleri için yeni bürokrasi ve ek yük
Uygulamada sigorta şirketlerinin lehine sonuç doğurur
Kurallar yerinde, ancak denetim güçlü olmalı
Kararsızım
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CHP Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını nasıl yorumluyorsunuz?
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Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
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ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta Türkiye'nin tavrı sizce ne olmalı?
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Sizce bugün gazetecilik ne kadar özgürce yapılabiliyor?