Trafik sigortasında yeni dönem: Çözüm mü, yeni yük mü?

Zorunlu trafik sigortasında 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte hasar süreçlerinde önemli değişiklikler yapılacak. Buna göre değer kaybı başvuruları daha standart hale getirilecek, parça değişiminde orijinal ve eşdeğer parça kullanımı net kurallara bağlanacak, tazminat ödemelerinde süreler yeniden düzenlenecek ve kaza sonrası işlemler büyük ölçüde dijital ortama taşınacak. Amaç süreçleri hızlandırmak ve anlaşmazlıkları azaltmak olsa da, yeni uygulamaların araç sahiplerine ek maliyet veya bürokrasi getirip getirmeyeceği tartışılıyor. Sizce yeni trafik sigortası düzenlemesi araç sahipleri için ne anlama geliyor?