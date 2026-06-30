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Trafik sigortasında yeni dönem: Çözüm mü, yeni yük mü?
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Trafik sigortasında yeni dönem: Çözüm mü, yeni yük mü?
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Yayın tarihi: 30 Haziran 2026
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Hasar ve tazminat süreçlerini hızlandıran olumlu bir adım
Araç sahipleri için yeni bürokrasi ve ek yük
Uygulamada sigorta şirketlerinin lehine sonuç doğurur
Kurallar yerinde, ancak denetim güçlü olmalı
Kararsızım
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