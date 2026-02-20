Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi sizi endişelendiriyor mu?

Teknolojinin hızına yetişmek zorlaşırken, yapay zekânın ayak sesleri her sektörde giderek daha gür yankılanıyor. Bazı meslekler yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken, bazıları için yepyeni kapılar aralanıyor. Çalışma hayatının geleceği yeniden çizilirken soruyoruz: Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi mesleğiniz açısından sizi endişelendiriyor mu?