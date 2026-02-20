Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi sizi endişelendiriyor mu?

7 Kişi Katıldı
Kaldı
Evet, yakın zamanda işimi kaybetme veya sektörümün daralma riski var.
Hayır, aksine yapay zekâyı işimi kolaylaştıran bir araç olarak kullanıyorum.
Hayır, benim yaptığım işte insan emeğinin/duygusunun yerini alamaz.
Şimdilik bir etkisi yok ancak gelecekteki yansımalarını endişeyle takip ediyorum.
İlginizi Çekebilir
5389 Kişi Katıldı
20g. 16s. 12d. 11sn. Kaldı
Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
4383 Kişi Katıldı
1g. Kaldı
Sizce bugün gazetecilik ne kadar özgürce yapılabiliyor?
3377 Kişi Katıldı
6g. 19s. 52d. Kaldı
Sizce orman yangınlarının sorumlusu kim?
3071 Kişi Katıldı
Kaldı
Airbnb ve benzeri platformların yasaklanması doğru mu?