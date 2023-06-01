Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 1 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 1 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 1 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 1 Haziran hangi burç oluyor? 1 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 1 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 1 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
1 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
1 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.
1 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1850 - Şemseddin Sami
1909 - Reşat Enis Aygen
1925 - İdris Küçükömer
1952 - Ali Müfit Gürtuna
1952 - Şenol Güneş
1956 - Abdullah Çatlı
1956 - İdris Naim Şahin
1988 - Selin Şekerci
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1801 - Brigham Young
1815 - Otto
1926 - Andy Griffith
1926 - Marilyn Monroe
1937 - Morgan Freeman
1947 - Ron Dennis
1973 - Heidi Klum
1974 - Alanis Morissette
1988 - Javier Hernández
1989 - Samuel Inkoom
1996 - Tom Holland
1999 - Sofia Hublitz
2000 - Willow Shields
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