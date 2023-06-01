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1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 1 Haziran'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 1 Haziran'da doğan biri hangi burç olur? 1 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 09:43
1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da hangi ünlüler doğdu?
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Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir. 

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken) 

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 1 Haziran hangi burç oluyor? 1 Haziran'da doğan kişi hangi burç olur? 1 Haziran'da hangi ünlüler doğdu? 1 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

1 HAZİRAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

1 Haziran'da doğan biri İkizler burcu oluyor.

1 HAZİRAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1850 - Şemseddin Sami

1909 - Reşat Enis Aygen

1925 - İdris Küçükömer

1952 - Ali Müfit Gürtuna

1952 - Şenol Güneş

1956 - Abdullah Çatlı

1956 - İdris Naim Şahin

1988 - Selin Şekerci

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1801 - Brigham Young

1815 - Otto

1926 - Andy Griffith

1926 - Marilyn Monroe

1937 - Morgan Freeman

1947 - Ron Dennis

1973 - Heidi Klum

1974 - Alanis Morissette

1988 - Javier Hernández

1989 - Samuel Inkoom

1996 - Tom Holland

1999 - Sofia Hublitz

2000 - Willow Shields 


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