10 Nisan hangi burç? 10 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 09:42

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 09:42

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 10 Nisan hangi burç oluyor? 10 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 10 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 10 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

10 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

10 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

10 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1908 - Sezai Türkeş

1910 - Hüsamettin Böke

1929 - Sermet Çağan

1930 - Semih Sezerli

1942 - Erden Kıral

1944 - Tuncer Cücenoğlu

1953 - Mehmet Gedik

1954 - Atilla Kart

1967 - Mete Yarar

1973 - Selahattin Demirtaş

1981 - Başak Daşman

1982 - Ceyhun Fersoy

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1873 - Kyösti Kallio

1954 - Peter MacNicol

1968 - Orlando Jones

1973 - Roberto Carlos

1984 - Gonzalo Javier Rodríguez

1985 - Barkhad Abdi

1986 - Fernando Gago

1986 - Vincent Kompany

1989 - Thomas Heurtel

1992 - Sadio Mané

1992 - Daisy Jazz Isobel Ridley

1993 - Rune Dahmke



