10 Nisan hangi burç? 10 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 10 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 10 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 10 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 10 Nisan hangi burç oluyor? 10 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 10 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 10 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
10 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
10 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
10 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1908 - Sezai Türkeş
1910 - Hüsamettin Böke
1929 - Sermet Çağan
1930 - Semih Sezerli
1942 - Erden Kıral
1944 - Tuncer Cücenoğlu
1953 - Mehmet Gedik
1954 - Atilla Kart
1967 - Mete Yarar
1973 - Selahattin Demirtaş
1981 - Başak Daşman
1982 - Ceyhun Fersoy
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1873 - Kyösti Kallio
1954 - Peter MacNicol
1968 - Orlando Jones
1973 - Roberto Carlos
1984 - Gonzalo Javier Rodríguez
1985 - Barkhad Abdi
1986 - Fernando Gago
1986 - Vincent Kompany
1989 - Thomas Heurtel
1992 - Sadio Mané
1992 - Daisy Jazz Isobel Ridley
1993 - Rune Dahmke
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