En sinirli 3 burç! Sinir küpü gibi dolaşıyorlar ve hiç mutlu değiller!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 17:04

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 17:04

Bazı insanlar çabuk sinirlenebiliyor ve her şeyi dert edebiliyorlar. Yapılan bir araştırmada en sinirli burçlar belli oldu. İşte en sinirli burçlarla ilgili bilgiler.

Karakter özelliklerinden biri de sinirli olmak. Bazı insanların yapısı stresli ve öfkelidir. Peki en sinirli 3 burç hangisi? Akşam'da yer alan bir içerikte; En sinirli 3 burçla ilgili detaylar paylaşıldı. İşte o burçlar.

KOÇ: Öfkelenince gözü dönen burçlardan biri Koçtur. Koç sinirliyken ona bulaşmayın.

BOĞA: Boğaları en çok kurallarının çiğnenmesi sinirlendirir. Boğalara sınır ihlali yapmayın.

AKREP: Sabırlı bilinen Akrep sadece sevdiklerine böyledir. Kafasında mimlediklerine asla fırsat vermez. Ansızın sinirlenirler.

EN SAKİN BURÇLAR

Cumhuriyet'in derlemesine göre ise; En sakin burçlar belli oldu. O burçlar arasında ''Terazi, İkizler, Başak'' ilk sırada yer alıyor.

İLİŞKİLERDE EN SİNİRLİ BURÇLAR HANGİLERİDİR?

Öte yandan ilişkilerde en sinirli burçlar da belli oldu. O burçlar Koç, Aslan ve Yay'dan başkası değil.

KOÇ: Sinirli bir Koç'u sakinleştirmek dünyanın en zor işi. İlişkilerde genel olarak kavga çıkaran ve ayrılan taraf Koç burcudur.

ASLAN: Kibirli Aslanlar altta kaldıklarında gerilirler. Karşı tarafa öfkelerini yansıtırlar.

YAY: Yay gibi gergin Yaylar eyvallahları yoktur. Asla minnet almazlar. Yaylar sinirlenme bakımından ışık hızıyla yarışırlar.