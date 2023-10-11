Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
11 Ekim hangi burç? 11 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 11 Ekim'de doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 11 Ekim'de doğan biri hangi burç olur? 11 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
Peki, 11 Ekim hangi burç oluyor? 11 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 11 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 11 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
11 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?
11 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.
11 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER
Bugün doğan Türk ünlüler
1928 - Yıldız Kenter
1931 - Yıldırım Önal
1946 - Arsen Gürzap
1948 - Yasin Özdenak
1952 - Turan Özdemir
1957 - Cahit Kaşıkçılar
1966 - Osman Aşkın Bak
1968 - Ali Yerlikaya
1968 - Kıvırcık Ali
1975 - Mete Horozoğlu
1976 - Gökhan Özoğuz
1976 - Hakan Özoğuz
1980 - Menduh Kızılkula
Bugün doğan yabancı ünlüler
1671 - IV. Frederik
1675 - Samuel Clarke
1758 - Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers
1804 - Napoleon Louis Bonaparte
1872 - Emily Davison
1881 - Hans Kelsen
1884 - Eleanor Roosevelt
1884 - Friedrich Bergius
1885 - François Mauriac
1896 - Roman Jakobson
1905 - Fred Trump
1918 - Jerome Robbins
1925 - Elmore Leonard
1926 - Jean Alexander
1926 - Thích Nh?t H?nh
1926 - Earle Hyman
1935 - Daniel Quinn
1937 - Bobby Charlton
1939 - Maria Bueno
1942 - Amitabh Bachchan
1943 - John Nettles
1946 - Daryl Hall
1947 - Lukas Papadimos
1953 - David Morse
1954 - Vojislav Šešelj
1955 - Hans Peter Briegel
1956 - Nicanor Duarte
1956 - André Parant
1960 - Nicola Bryant
1961 - Volker Bertelmann
1961 - Steve Young
1962 - Anne Enright
1962 - Joan Cusack
1966 - Luke Perry
1967 - Artie Lange
1968 - Jane Krakowski
1969 - Merieme Chadid
1969 - Constantijn
1969 - Stephen Moyer
1970 - MC Lyte
1971 - Justin Lin
1972 - Cléber Eduardo Arado
1976 - Emily Deschanel
1977 - Matt Bomer
1977 - Jérémie Janot
1977 - Desmond Mason
1982 - Mauricio Victorino
1983 - Bradley James
1983 - Ruslan Ponomariov
1985 - Nesta Carter
1985 - Álvaro Fernández
1985 - Michelle Trachtenberg
1987 - Mike Conley
1988 - Ricochet
1989 - Michelle Wie
1990 - Joo
1990 - Sebastian Rode
1992 - Cardi B
1998 - Leandro Henrique do Nascimento
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