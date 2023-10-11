11 Ekim hangi burç? 11 Ekim'de hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:41

Güncelleme: 11.10.2023 - 09:41

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

Peki, 11 Ekim hangi burç oluyor? 11 Ekim'de doğan kişi hangi burç olur? 11 Ekim'de hangi ünlüler doğdu? 11 Ekim'de doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

11 EKİM HANGİ BURÇ OLUYOR?

11 Ekim'de doğan biri Terazi burcu oluyor.

11 EKİM'DE DOĞANLAR ÜNLÜLER

Bugün doğan Türk ünlüler

1928 - Yıldız Kenter

1931 - Yıldırım Önal

1946 - Arsen Gürzap

1948 - Yasin Özdenak

1952 - Turan Özdemir

1957 - Cahit Kaşıkçılar

1966 - Osman Aşkın Bak

1968 - Ali Yerlikaya

1968 - Kıvırcık Ali

1975 - Mete Horozoğlu

1976 - Gökhan Özoğuz

1976 - Hakan Özoğuz

1980 - Menduh Kızılkula

Bugün doğan yabancı ünlüler

1671 - IV. Frederik

1675 - Samuel Clarke

1758 - Heinrich Wilhelm Matthäus Olbers

1804 - Napoleon Louis Bonaparte

1872 - Emily Davison

1881 - Hans Kelsen

1884 - Eleanor Roosevelt

1884 - Friedrich Bergius

1885 - François Mauriac

1896 - Roman Jakobson

1905 - Fred Trump

1918 - Jerome Robbins

1925 - Elmore Leonard

1926 - Jean Alexander

1926 - Thích Nh?t H?nh

1926 - Earle Hyman

1935 - Daniel Quinn

1937 - Bobby Charlton

1939 - Maria Bueno

1942 - Amitabh Bachchan

1943 - John Nettles

1946 - Daryl Hall

1947 - Lukas Papadimos

1953 - David Morse

1954 - Vojislav Šešelj

1955 - Hans Peter Briegel

1956 - Nicanor Duarte

1956 - André Parant

1960 - Nicola Bryant

1961 - Volker Bertelmann

1961 - Steve Young

1962 - Anne Enright

1962 - Joan Cusack

1966 - Luke Perry

1967 - Artie Lange

1968 - Jane Krakowski

1969 - Merieme Chadid

1969 - Constantijn

1969 - Stephen Moyer

1970 - MC Lyte

1971 - Justin Lin

1972 - Cléber Eduardo Arado

1976 - Emily Deschanel

1977 - Matt Bomer

1977 - Jérémie Janot

1977 - Desmond Mason

1982 - Mauricio Victorino

1983 - Bradley James

1983 - Ruslan Ponomariov

1985 - Nesta Carter

1985 - Álvaro Fernández

1985 - Michelle Trachtenberg

1987 - Mike Conley

1988 - Ricochet

1989 - Michelle Wie

1990 - Joo

1990 - Sebastian Rode

1992 - Cardi B

1998 - Leandro Henrique do Nascimento