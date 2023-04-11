11 Nisan hangi burç? 11 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 11 Nisan'da doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 11 Nisan'da doğan biri hangi burç olur? 11 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 11 Nisan hangi burç oluyor? 11 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 11 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 11 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
11 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?
11 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.
11 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:
1931 - Mustafa Dağıstanlı
1936 - Pekcan Koşar
1954 - Abdullah Atalar
1959 - Peyami Gürel
1975 - Ufuk Özkan
1977 - Demet Şener
1981 - Sera Tokdemir
1997 - Suat Serdar
Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:
1928 - Ethel Kennedy
1935 - Richard Kuklinski
1980 - Keiji Tamada
1981 - Alessandra Ambrosio
1985 - Pablo Hernández Domínguez
1986 - Sarodj Bertin
1991 - Thiago Alcántara
1996 - Dele Alli
1997 - Masashi Wada
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