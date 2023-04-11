11 Nisan hangi burç? 11 Nisan'da hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:31

Güncelleme: 11.04.2023 - 09:31

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 31 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 11 Nisan hangi burç oluyor? 11 Nisan'da doğan kişi hangi burç olur? 11 Nisan'da hangi ünlüler doğdu? 11 Nisan'da doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

11 NİSAN HANGİ BURÇ OLUYOR?

11 Nisan'da doğan biri Koç burcu oluyor.

11 NİSAN'DA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler şöyle:

1931 - Mustafa Dağıstanlı

1936 - Pekcan Koşar

1954 - Abdullah Atalar

1959 - Peyami Gürel

1975 - Ufuk Özkan

1977 - Demet Şener

1981 - Sera Tokdemir

1997 - Suat Serdar

Bugün doğan yabancı ünlüler şöyle:

1928 - Ethel Kennedy

1935 - Richard Kuklinski

1980 - Keiji Tamada

1981 - Alessandra Ambrosio

1985 - Pablo Hernández Domínguez

1986 - Sarodj Bertin

1991 - Thiago Alcántara

1996 - Dele Alli

1997 - Masashi Wada