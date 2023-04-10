Burçlara göre kişilik özellikleri.. Her burcun ayrı bir kişilik özelliği var..

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 22:28

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 22:28

Her 12 burç farklı kişilik özellikleri taşır ve her burcun ayrı bir karakter yapısı vardır. Bireysel özellikler doğum haritasına göre çok daha belirgin olmaktadır. Ancak burçların yansıttığı temel kişilik özellikleri de ayırt edilebilecek düzeyde olmaktadır.

HANGİ BURÇ HANGİ ÖZELLİĞİ TAŞIYOR?

Yapılan bir araştırmada 12 burcun karakter özellikleriyle ilgili detaylar ortaya çıkarıldı. Alem dergisinin internet sitesinde yer alan bir içerikte; 12 burcun karakter özellikleriyle ilgili detaylar paylaşıldı.

Koç Burcu (21 Mart-19 Nisan)

Koç burcu kadınları: Cesur, kararlı ve enerjik kişilikleri ile tanınır. Genellikle liderlik özellikleri ve girişimcilikleri yüksektir. Yeni projelere, aktivitelere ve maceralara her zaman açıktırlar. Ayrıca, Koç kadınları rekabetçidir ve başarıyı yakalamak için sıkı çalışırlar.

Koç erkekleri: Cesur ve liderlik özellikleri yüksek, ancak biraz daha sakin ve düşünceli olabilirler. Koç erkekleri genellikle özgüveni yüksektir ve kendilerine güvenirler. İş hayatında başarılı olmak için çaba gösterirler ve mücadele etmekten korkmazlar.

Boğa Burcu (20 Nisan-20 Mayıs)

Boğa burcu kadınları: Sabırlı, sadık ve pratik zekalı kişilikleri ile bilinirler. Genellikle güzellik ve estetiğe önem verirler. Boğa kadınları aynı zamanda güvenilir ve dürüsttürler. Aileleri ve arkadaşları için her zaman destekçi olurlar.

Boğa erkekleri: Sabırlı ve sadık kişilikleri ile tanınırlar. Ancak, biraz inatçı olabilirler ve kararlarına sıkı sıkıya bağlı kalabilirler. Boğa erkekleri güvenilir ve dürüsttürler ve sevdikleri için her zaman yanlarında olurlar.

İkizler Burcu (21 Mayıs-20 Haziran)

İkizler burcu kadınları: Meraklı, zeki ve sosyal kişilikleri ile bilinirler. İkizler kadınları genellikle çok yönlüdürler ve farklı ilgi alanlarına sahiptirler. İkizler kadınları ile iletişim kurmak kolaydır ve genellikle arkadaş canlısıdırlar.

İkizler erkekleri: Meraklı ve zeki kişilikleri ile bilinirler. İkizler erkekleri konuşkan ve sosyaldirler ve çevrelerindeki insanlarla iyi geçinirler. Ayrıca, İkizler erkekleri de çok yönlüdürler ve farklı ilgi alanlarına sahip olabilirler.

Yengeç Burcu (21 Haziran-22 Temmuz)

Yengeç burcu kadınları: Duygusal, sevgi dolu ve sadık kişilikleri ile tanınır. Yengeç kadınları genellikle ailelerine ve sevdikleri için her zaman fedakarlık yaparlar. Yengeç kadınlarına güvenebilir ve onların desteğini her zaman alabilirsiniz.

Yengeç erkekleri: Duygusal ve sevgi dolu kişilikleri ile bilinirler. Aileleri ve sevdikleri için her zaman fedakarlık yaparlar ve onların mutluluğu için çaba gösterirler. Yengeç erkekleri genellikle hassas ve duygusal oldukları için, kendilerini korumaya çalışırlar.

Aslan Burcu (23 Temmuz-22 Ağustos)

Aslan burcu kadınları: Özgüvenli, cömert ve liderlik özellikleri ile tanınır. Aslan kadınları genellikle dikkat çekici bir kişilikleri vardır ve biraz da olsa şımarık olabilirler. Ayrıca, Aslan kadınları kendilerine ve görünüşlerine önem verirler.

Aslan erkekleri: Özgüvenli ve cömert kişilikleri ile bilinirler. Liderlik özellikleri yüksektir ve genellikle iş hayatında başarılı olurlar. Ayrıca, Aslan erkekleri de kendilerine ve görünüşlerine önem verirler.

Başak Burcu (23 Ağustos-22 Eylül)

Başak burcu kadınları: Pratik, analitik ve düzenli kişilikleri ile bilinirler. Başak kadınları genellikle iş hayatında başarılıdırlar ve mükemmeliyetçi bir tavırları vardır. Ayrıca, Başak kadınları titizlikleri ile de bilinirler.

Başak erkekleri: Pratik ve analitik kişilikleri ile tanınırlar. Genellikle iş hayatında başarılı olurlar ve ayrıntılara dikkat ederler. Başak erkekleri de mükemmeliyetçi bir tavıra sahip olabilirler ve disiplinli bir yaşam tarzı benimserler.

Terazi Burcu (23 Eylül-22 Ekim)

Terazi burcu kadınları: Uyumlu, dengeli ve estetik bir gözleme sahiptirler. Terazi kadınları genellikle güzellik, moda ve sanat ile ilgilenirler. Ayrıca, Terazi kadınları adalet ve denge için savaşırlar.

Terazi erkekleri: Uyumlu ve dengeli kişilikleri ile bilinirler. Genellikle diplomasi ve müzakere becerileri yüksektir ve başkalarıyla iyi geçinirler. Terazi erkekleri ayrıca güzellik ve estetik ile de ilgilenirler.

Akrep Burcu (23 Ekim-21 Kasım)

Akrep burcu kadınları: Tutkulu, kararlı ve gizemli kişilikleri ile bilinirler. Akrep kadınları genellikle yoğun bir duygu yoğunluğuna sahiptirler ve hayatta ne istediklerini bilmeler için çabalarlar. Ayrıca, Akrep kadınları sadık ve koruyucu kişilikleri ile de tanınırlar.

Akrep erkekleri: Tutkulu ve kararlı kişilikleri ile bilinirler. Genellikle gizemli bir havaları vardır ve güçlü duyguları ile ön plana çıkarlar. Akrep erkekleri ayrıca sadık ve koruyucu bir yapıya sahiptirler.

Yay Burcu (22 Kasım-21 Aralık)

Yay burcu kadınları: Maceraperest, özgür ruhlu ve cesur kişilikleri ile bilinirler. Yay kadınları genellikle keşif ve öğrenme arzusu ile doludurlar ve yeni deneyimler peşindedirler. Ayrıca, Yay kadınları iyimser bir yapıya sahiptirler ve hayata pozitif bir bakış açısıyla yaklaşırlar.

Yay erkekleri: Maceraperest ve özgür ruhlu kişilikleri ile bilinirler. Genellikle keşfetme ve öğrenme arzuları yüksektir ve yeni deneyimler peşindedirler. Yay erkekleri ayrıca iyimser bir yapıya sahip olup hayata pozitif bir bakış açısıyla yaklaşırlar.

Oğlak Burcu (22 Aralık-19 Ocak)

Oğlak burcu kadınları: Çalışkan, disiplinli ve hırslı kişilikleri ile bilinirler. Oğlak kadınları genellikle iş hayatında başarılıdırlar ve bir hedefe ulaşmak için gereken tüm çabayı gösterirler. Ayrıca, Oğlak kadınları ciddi ve sadık bir yapıya sahiptirler.

Oğlak erkekleri: Çalışkan, disiplinli ve hırslı kişilikleri ile tanınırlar. Genellikle iş hayatında başarılı olurlar ve bir hedefe ulaşmak için tüm gereken çabayı gösterirler. Oğlak erkekleri ayrıca ciddi ve sadık bir yapıya sahiptirler.

Kova Burcu (20 Ocak-18 Şubat)

Kova burcu kadınları: Yenilikçi, özgür ruhlu ve bağımsız kişilikleri ile bilinirler. Kova kadınları genellikle ilginç ve farklı fikirleri olan insanlardır ve toplumda bir değişim yaratmak için çalışırlar. Ayrıca, Kova kadınları arkadaş canlısı ve samimi bir yapıya sahiptirler.

Kova erkekleri: Yenilikçi, özgür ruhlu ve bağımsız kişilikleri ile bilinirler. Genellikle ilginç ve farklı fikirleri olan insanlardır ve toplumda bir değişim yaratmak için çabalarlar. Kova erkekleri ayrıca arkadaş canlısı ve samimi bir yapıya sahiptirler.

Balık Burcu (19 Şubat-20 Mart)

Balık burcu kadınları: Duyarlı, sezgisel ve hayalperest kişilikleri ile bilinirler. Balık kadınları genellikle sanatsal yeteneklere sahiptirler ve yaratıcı bir yapıya sahiptirler. Ayrıca, Balık kadınları empatik bir yapıya sahip olup başkalarının hislerine ve ihtiyaçlarına duyarlıdırlar.

Balık erkekleri: Duyarlı, sezgisel ve hayalperest kişilikleri ile bilinirler. Genellikle sanatsal yeteneklere sahiptirler ve yaratıcı bir yapıya sahiptirler. Balık erkekleri ayrıca empatik bir yapıya sahip olup başkalarının hislerine ve ihtiyaçlarına duyarlıdırlar.

Burçlar kişilik özellikleri açısından oldukça farklılık gösterirler. Ancak, burçlar sadece kişilik özelliklerine göre insanların karakterlerini belirlemezler. Kişinin yetenekleri, deneyimleri ve diğer faktörler de karakterin şekillenmesinde etkilidir. Burçlar sadece bir yol gösterici olarak kullanılmalıdır ve kişinin kendini tanıması için bir araç olarak kullanılabilirler.



